Наука побеждать. Зачем китайцы снимают кино про войну с США

Когда мне было лет 10, я услышал, как один известный литературный критик сказал, закусив водочку соленым огурчиком, что в литературе есть два жанра, которых следует избегать.

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Первый жанр – это дидактика. Когда писатель пишет, а в конце как бы говорит, мол, мораль сей басни такова. Весь соцреализм, по мнению упомянутого критика, был насквозь дидактичным. Мораль сей басни такова – живи как Павка Корчагин или как Олег Кошевой. Совершай подвиги как Маресьев. Или про войну. Сбивай вражеские мессершмитты, а после работы пой веселые песни, такие, как "Смуглянка-молдаванка".

Второй жанр, которого, по мнению критика, следовало избегать – это как по маленькому человеку проехал каток истории. А он, этот маленький человек, он очень даже хороший на самом деле. Иван Денисович или доктор Живаго. И какая же несправедливость, что каток истории безжалостно давит таких искренних и хороших людей. И нет в мире места, где есть оскорбленному сердцу уголок.

В Китае есть режиссер – Чжан Имоу, которого называют китайским Тарковским. Мэтр. И вот, мне кажется, что Чжан Имоу снимает попеременно фильмы двух вышеописанных типов. Его фильмы второго типа мне очень даже интересны. То есть, я знаю, что жанр плохой. Но внутри этого плохого жанра Чжан Имоу снимает очень интересные фильмы.

Первый его фильм, который я посмотрел – "Жить". Маленькие люди, очень хорошие. Китайские Иваны Денисовичи. Дочка у них выходит замуж за маленького партийного функционера. И вот дочку увозят в роддом. А на этом фоне происходит Культурная революция. Всех старых врачей в роддоме выгоняют, а на их место берут первокурсников из мединститута. А они даже роды еще принимать не умеют. И дочка рожает, но погибает от потери крови. А студенты даже не знают, как ее кровь остановить. А мужа этой дочки ссылают в деревню на перевоспитание. Вот и остаются бабушка и дедушка с ребенком. Словом, несчастные хорошие люди!

[ + – ] Всемирно известный китайский кинорежиссер Чжан Имоу

У Чжана Имоу есть несколько таких фильмов о Культурной революции. Недавний — "Одна секунда". Там герой фильма во время Культурной революции сбегает из тюрьмы. Ему написали, что в выпуске 22 киножурнала есть односекундный кадр, куда попала его дочка. Она там мешки какие-то грузит. И он сбегает, чтобы пойти в кино и посмотреть этот киножурнал. Хотя дочка его прокляла, как врага народа. Но он ее все равно любит. И сбегает из тюрьмы, чтобы ее увидеть на экране.

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Есть у Имоу еще один такой фильм "Возвращение домой". Папа тоже сбегает из тюрьмы. Соскучился по жене и дочке. И дочку вызывают к директору балетной школы. Говорят, — твой папа сбежал, и если он появится, ты должна донести. Он же враг народа! И дочка доносит, чтобы получить главную роль в своем балете.

А потом Культурная революция заканчивается, папа возвращается, и дочка не может найти себе места. Ее мучает совесть. И она в конце концов признается папе, что это она на него донесла. А папа ее целует, и говорит, — я это еще тогда знал. И они плачут вместе, и обнимаются. Потому что семья важнее всего.

Из-за этих фильмов второго типа Чжана Имоу начали считать на Западе диссидентом. И начали думать о всяких премиях для борца с тоталитарным китайским режимом. Но Чжан Имоу начал параллельно снимать и фильмы первого типа. Пропагандистские. Его последний фильм – Cliff Walkers – о героической борьбе коммунистов с японскими захватчиками. Как члены коммунистической партии в подполье жертвуют своими жизнями во имя светлых социалистических идей. На Западе не понимают китайскую культуру и удивляются. Как Чжан Имоу может снимать и то, и другое?

А сейчас – вообще. В феврале на экраны выходит новый фильм Чжана Имоу под названием "Снайпер". Байопик о китайском снайпере Чжане Таофэне (1931-2007), который убил на Корейской войне 214 американских оккупантов. За 32 дня. Совершив 436 выстрелов. Нет, не видать Чжану Имоу Пальмовой Ветви в Каннах!

[ + – ] В феврале на экраны выходит новый фильм Чжана Имоу под названием "Снайпер". Байопик о китайском снайпере Чжане Таофэне (1931-2007), который убил на Корейской войне 214 американских оккупантов.

Теперь, уже не о Чжане Имоу. Судя по всему, в китайском кинематографе первого типа (пропагандистском) появляется новая тема. Китайцы воюют с американцами и побеждают их.

Тут надо сказать, что согласно тому, что я знаю, этой темы раньше особенно не было. Не в последнюю очередь, потому что американцы с китайцами никогда не воевали, наоборот. Американцы воевали со злейшим врагом Китая – Японией. Сбросили на японцев атомные бомбы, после чего Япония капитулировала и огромные оккупированные территории отошли назад от Японии к Китаю.

Обычно думают, что Китай и Россия всегда дружили, но это было только при Сталине, авторитет которого Мао признавал безоговорочно. И длилась эта дружба всего 10 лет. А потом чего только не было. Десятилетия противостояния. СССР объявил Китай агрессором в сино-индийском конфликте. Потом был инцидент на острове Даманском. Говорят, что СССР рассматривал возможность нанесения 50 ядерных ударов по Китаю. И США дали понять, что будут рассматривать это началом третьей мировой, и выступят на стороне Китая.

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Словом, отношения США и Китая не были однозначно антагонистическими. Даже наоборот. Столкнулись они один раз – в Корейской войне. И вот этот короткий момент сейчас начинает интенсивно показываться в китайских фильмах.

Полгода назад в Китае на экраны вышел фильм "Битва у озера Чанцзинь", который быстро стал самым кассовым за всю историю китайского кинематографа. Китайские добровольцы едут в Корею помогать Ким Ир Сену, и обращают в бегство американскую армию МакАртура. Геройски воют с одними автоматами против танков, авиации и флота. А в конце — геройски замерзают в горах. Жертвуют своими революционными жизнями, чтобы будущие поколения китайцев жили в мире.

[ + – ] Фильм "Битва у озера Чанцзинь" в Китае посмотрели все, Люди выходили из кинотеатров со слезами на глазах.

Фильм "Битва у озера Чанцзинь" в Китае посмотрели все, Люди выходили из кинотеатров со слезами на глазах. Это очень интересный феномен, так как фильм очень слабый. В нем нет даже особого сюжета, одна фабула. Образы героев совершенно не разработаны. 75% времени просто стреляют. Вроде бы очевидная халтура. Но почему-то проникшая в сердца современных китайцев. Почему?

Российскому зрителю это особенно непонятно, так как в России таких фильмов – вагон и маленькая тележка. Подвиг панфиловцев, цыганка-молдаванка и все такое. Но для Китая – это что-то новое. Что именно? Дело в том, что в России военных побед было много. Начнешь о них фильмы снимать – за 50 лет не наснимаешь обо всем. А в современном Китае военных побед практически нет. В 20 веке они все что можно проигрывали, а победу получили бесплатно из рук союзников.

Поэтому у них до сих пор основной темой была тема зверств оккупантов. Таких фильмов о зверствах много, потому что японцы неоднократно совершали геноциды в разных областях Китая. В качестве примера таких фильмов можно упомянуть классику — тот же "Красный Гаолян" (первый фильм Чжана Имоу) и "Дьяволы у порога" Цзян Мэня.

Фильмов о зверствах оккупантов много, а фильмов о победах нет. Потому что победы, пусть даже и локальные, у китайцев были только в Корее. Отсюда и нынешняя разработка корейской темы. Китайцы убивают американцев.

Тут дело еще и в историческом унижении. После первой мировой Германия была исторически унижена, в этом причины популярности Гитлера и в этом истоки Второй мировой. Дальше, СССР проиграл Холодную войну.Отсюда и нынешние российские военно-пропагандистские фильмы.

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Теперь китайцы знают, что Китай – это великая многотысячелетняя культура. Его даже поработить никто не мог, в силу превосходства культуры. Манчжуры завоевали Китай, и не справились. Полностью растворились в нем. Завоеватели со временем приняли культуру завоеванных. И исчезли как народ.

Но 20-й век оказался веком исторического унижения китайцев. И японцы, и европейцы, и русские свысока командовали ими. По всему Китаю проехался каток истории. Поэтому нынешний рост экономики Китая воспринимается людьми, как восстановление исторической справедливости. Китай опять впереди планеты всей.

Отсюда и почва для восприятия пропагандистских фильмов. Наши герои побеждают! Люди смотрят и плачут. Совмещение двух жанров. И военная антиамериканская пропаганда, и каток истории.

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