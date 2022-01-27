Культура, как ошибка. Библия, Станислав Лем и Юваль Харари о культурном коде человечества

Культура, как ошибка. Начнем с одной из самых древних ошибочных культур, с иудейской. Хорошо известно, что евреи не едят молочные продукты вместе с мясными. Простой чизбургер для верующих евреев – это верх кощунства. Обоснованием этому обычаю является не очень понятная фраза из Ветхого Завета "Не вари козленка в молоке матери его". Считают, что две с половиной тысячи лет назад в Ханаане рядом с евреями жило какое-то иное племя, у которого была религиозная традиция – варить козленка в молоке матери его.

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Таким образом, две с половиной тысячи лет назад эта пресловутая фраза имела смысл – не поклоняйся чужим богам. Племя это соседнее уже давно исчезло вместе со своими религиозными практиками, но евреи до сих пор кладут мясо и молоко на разные полки в холодильнике.

Если вы в субботу пойдете в Израиле в синагогу, то вы увидите там ортодоксов в меховых шапках и черных лапсердаках. А на дворе 40-градусная жара.

Спрашивается, разве это имеет смысл? Ребята! У вас же будет тепловой удар! Но эти евреи – потомки немецких иммигрантов, и они просто хранят обычаи, которые имели смысл в холодной Германии.

Еще один пример – христианство, с его понятиями о том, что плотские вожделения греховны. И что плотская любовь подлежит осуждению. Появились эти представления на заре христианства, в эпоху борьбы за влияние с эллинизмом. Последнему присущ был как раз культ плоти, культ обнаженного тела.

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Современный бразильский художник Габриэль Нарделли Араухо интегрировал гамбургеры и картофель фри в картины эпохи Возрождения.

Если бы мы попали в древнюю Александрию (столицу эллинского мира), то нас поразило бы обилие порнографии вокруг. Фонтаны с амурами, стреляющими своими стрелами во всех направлениях. На каждом перекрестке – скульптура Диониса, предающегося утехам с пастушками.

В те годы "плодитесь и размножайтесь" было главным лозунгом. Много детей – клан, непобедимость, безопасность, богатство. И вот с этой идеологией и начало бороться христианство. Причем, эллинизма уже две тысячи лет нет, но христиане борются до сих пор. Женшины идут в церковь в длинных юбках, с длинными рукавами. И еще голову платочком повяжут.

Иногда, впрочем, бывают в истории Эпохи Возрождения. Возврат к эллинизму, так сказать. И сразу кому-то хочется написать "Декамерон".

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И это не только в религии так. Если посмотреть на стройный свод демократических законов США, то это чудо. Но если взглянуть на каждый закон в отдельности, то окажется, что его создатели вовсе не помышляли о демократии, а просто решали свои сиюминутные политические мелкие задачи. Почитайте историю судебной поправки (Judicial review).

Станислав Лем написал об этом неплохое эссе "Культура, как ошибка". А в наше время о том, что культура – это ошибка вновь заговорил Юваль Харари. Он называет культуру мифом, чтобы подчеркнуть ее условность, ее ошибочность.

Нас тянет общаться с людьми одной с нами культуры. Мы понимаем друг друга. У нас много общего. Но что именно нас сближает? Нас сближает один набор условностей, один набор бессмысленных ошибок.

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