Культура як помилка. Біблія, Станіслав Лем та Юваль Харарі про культурний код людства

Культура як помилка. Почнемо з однієї з найдавніших помилкових культур, з іудейської. Добре відомо, що євреї не їдять молочних продуктів разом із м'ясними. Простий чізбургер для євреїв-вірян – це верх блюзнірства. Обґрунтуванням цього звичаю є не дуже зрозуміла фраза зі Старого Завіту "Не вари козеняти в молоці його матері". Вважають, що дві з половиною тисячі років тому в Ханаані поряд із євреями жило якесь інше плем'я, яке мало релігійну традицію – варити козеня в молоці його матері.

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Таким чином, дві з половиною тисячі років тому ця горезвісна фраза мала сенс – не вклоняйся чужим богам. Плем'я це сусіднє вже давно зникло разом зі своїми релігійними практиками, але євреї досі кладуть м'ясо та молоко на різні полиці в холодильнику.

Якщо ви в суботу підете в Ізраїлі в синагогу, то ви побачите там ортодоксів у хутряних шапках і чорних лапсердаках. А надворі 40-градусна спека.

Питається, хіба це має сенс? Друзі! У вас буде тепловий удар! Але ці євреї – нащадки німецьких іммігрантів, і вони просто зберігають звичаї, які мали сенс у холодній Німеччині.

Ще один приклад – християнство з його поняттями про те, що тілесні бажання гріховні. І що тілесне кохання підлягає осуду. З'явилися ці уявлення на зорі християнства, в епоху боротьби за вплив із еллінізмом. Останньому був притаманний саме культ плоті, культ оголеного тіла.

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Сучасний бразильський художник Габріель Нарделлі Араухо інтегрував гамбургери та картоплю фрі в картини епохи Відродження.

Якби ми потрапили до стародавньої Олександрії (столиці еллінського світу), то нас вразила б безліч порнографії навколо. Фонтани з амурами, що стріляють своїми стрілами в усіх напрямках. На кожному перехресті – скульптура Діоніса, що втішається з пастушками.

У ті роки "плодіться та розмножуйтесь" було головним гаслом. Багато дітей – клан, непереможність, безпека, багатство. І ось із цією ідеологією і почало боротися християнство. Причому еллінізму вже дві тисячі років немає, але християни борються досі. Жінки йдуть до церкви в довгих спідницях, із довгими рукавами. І ще голову хустинкою пов'яжуть.

Іноді, втім, бувають історії епохи Відродження. Повернення до еллінізму, так би мовити. І одразу комусь хочеться написати "Декамерон".

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І це не лише в релігії так. Якщо подивитися на стрункий звід демократичних законів США, це диво. Але якщо поглянути на кожен закон окремо, то виявиться, що його творці зовсім не думали про демократію, а просто вирішували свої політичні дрібні завдання. Почитайте історію судового виправлення (Judicial review).

Станіслав Лем написав про це непогане есе "Культура як помилка". А в наш час про те, що культура – це помилка, знову заговорив Юваль Харарі. Він називає культуру міфом, щоб наголосити на її умовності, її помилковості.

Нас тягне спілкуватися з людьми однієї з нами культури. Ми розуміємо одне одного. У нас багато спільного. Але що саме нас зближує? Нас зближує один набір умовностей, один набір безглуздих помилок.

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