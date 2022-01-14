Геополитическая рулетка. Почему главная ставка Путина — не Украина, а Тайвань

В чем суть нынешних переговоров между Россией, США и НАТО? Повестка дня старая, все требования лежат на столе десятилетиями, но переговоры начали именно сейчас, причем, с большой интенсивностью.

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Потому что за последний год произошло изменение — главным геополитическим противником США стал Китай. А для Европы это не так. То есть, в стратегических целях США и НАТО появились разногласия.

На которых и решил сыграть Путин. Его главная ставка — не украинский вопрос, а Тайвань. Путин хочет получить отступные за нейтралитет, за то, чтобы не развязывать обострение в тот же момент, когда Китай может начать военную операцию. США не в состоянии вести политику на два фронта. А для Европы второго фронта нет.

Отсюда и разная реакция США и НАТО на требования Путина. США готовы что-то обсуждать и предлагать, а другие страны НАТО настроены неуступчиво. Для них Китай не является противником и элемента шантажа нет.

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При этом, нельзя исключить, что Пекин планирует Тайваньскую операцию на после 20 февраля, когда завершатся Олимпийские игры. Поэтому Путин и потребовал немедленных переговоров.

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У Путина всегда многоходовки, он выставил требования и обострил ситуацию на границе, думая, что США увязли с Китаем, и что США могут пойти на уступки в обмен на деэскалацию.

Пока ответили отказом, но что будет спустя время? Ведь ситуация не стоит на месте. Будет расти напряженность с Китаем. Крупным игроком становится Турция. Там тоже возможны события. Наконец, Северная Корея.

Каждое дальнейшее обострение в мире будет играть Путину на руку. Чем больше будет напряженности в мире, тем сильнее будет его позиция, но для этого ему надо держать угрозу Украине постоянной. Поэтому мне кажется, что форсировать события он не будет, а будет выжидать.

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