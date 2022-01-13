Саммит без результата. Почему Байдену выгодно затягивать переговоры с Путиным

Завершились женевские консультации между Россией и НАТО. Быстрого результата добиться не удалось: итогом переговоров стало лишь обещание в обозримом будущем их продолжать.

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По основному для России вопросу — внеблоковому статусу Украины или Грузии — никаких подвижек не произошло. Стороны лишь договорились наладить контакты по линии Россия — НАТО для недопущения ядерной войны и по возможности ограничивать размещение ракет в Восточной Европе.

Любопытно, что американскую власть на переговорах в Женеве представляла Венди Шерман — замгоссекретаря США. В прошлом она была тесна связана с Клинтонами и играла не последнюю роль в заключении Дейтонский соглашений на Балканах и договоров с КНДР и Ираном о ядерной программе.

Отправили ее на этот форум, прозрачно намекая на то, что США будут делать упор именно на вопрос ядерного оружия и ракет — но не на членство стран в НАТО. Но даже важнее то, что Шерман считается одним из возможных преемников Блинкена на посту госсекретаря. Того еще со времен Афганистана прочат в отставники — впрочем, вряд ли Блинкен будет уволен до конца года.

[ + – ] США на переговорах в Женеве представляла Венди Шерман — замгоссекретаря США. В прошлом она была тесна связана с Клинтонами и играла не последнюю роль в заключении Дейтонский соглашений на Балканах и договоров с КНДР и Ираном о ядерной программе.

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Ведь в ноябре в Америке пройдут промежуточные выборы в Конгресс. Период сразу после выборов, но до начала новой сессии Конгресса по традиции используется президентами США для перестановок в кабинете министров. Шансы на это сильно повысятся в случае поражения демократов и потери большинства в Конгрессе, что на фоне низких рейтингов Байдена видится вполне реальным сценарием.

Фактор приближающихся выборов играет все большую роль в американской повестке. Например, тот же вопрос Украины, который бурно обсуждался еще месяц назад, сейчас уже почти не фигурирует в политическом дискурсе США. Если год 2021 был наполнен международной тематикой — Афганистан, Восточная Европа, то в год 2022 Америка погружается в очередную пучину электоральных баталий.

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Повестка "закона и порядка" была самой актуальной на прошедших в этом году выборах, затмив собой даже пандемию. Неудивительно, что на них победил экс-глава полиции Бруклина Эрик Адамс. Его выигрыш вызвал настоящее смятение среди либерального крыла Демпартии. Выбор Нью-Йорка в пользу умеренного демократа после левого ди Блазио поразил их как пример идеологического "регресса".

Показательно, что сразу после своей инаугурации Адамс прямо под камеры позвонил в полицию, чтобы сообщить об уличном нападении. Такая нелепая политтехнология, видимо, должна была показать боевой настрой новой власти. Но она скорее в очередной раз указала на катастрофическую ситуацию с городской преступностью — когда даже мэр, выйдя из здания ратуши, тут же становится свидетелем нападения.

Для Байдена, рейтинг одобрения которого упал до минимума с момента его избрания, ситуация осложняется ворохом нерешенных внутренних кризисов. Инфляция уже подскочила до пика с февраля 1991 года. Миграционный кризис, проблемы с дефицитом товаров сильно давят на его рейтинг, который временно стабилизировался "на низах", но отказывается расти.

В преддверии Рождества Байдену пришлось самолично выступать с заверением населения в том, что проблема с дефицитом, который затрагивал до 18% товаров разных категорий, постепенно решается. Впрочем, в новом году она опять стала быстро усугубляться.

[ + – ] Пустые полки. В преддверии Рождества Байдену пришлось самолично выступать с заверением населения в том, что проблема с дефицитом, который затрагивал до 18% товаров разных категорий, постепенно решается.

И сам факт того, что американскому президенту в принципе приходится делать обращения к нации по поводу дефицита базовых товаров, уже говорит о том, что экономическая ситуация остается неконтролируемой.

Инфляция, нехватка рабочих рук, нарушенная логистика — все вместе образует серьезнейший для США институциональный кризис, выхода из которого пока не видно.

Вот и выходит, что Байден вынужден уповать на внешнюю политику. Для него важно показывать видимость героической деэскалации конфликтов — будь то на Ближнем Востоке, с Ираном или Украиной. Поэтому в его интересах сейчас затягивать любые переговоры, в идеале до конца года, чтобы не разбалансировать ситуацию в Восточной Европе в канун тяжелых для демократов выборов.

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