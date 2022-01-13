Саміт без результату. Чому Байдену вигідно затягувати переговори з Путіним

Завершилися женевські консультації між Росією та НАТО. Швидкого результату досягти не вдалося: результатом переговорів стала лише обіцянка в найближчому майбутньому їх продовжувати.

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За основним для Росії питанням — позаблоковим статусом України чи Грузії — жодних зрушень не відбулося. Сторони лише домовилися налагодити контакти на лінії Росія — НАТО для недопущення ядерної війни та наскільки можна обмежувати розміщення ракет у Східній Європі.

Цікаво, що американську владу на переговорах у Женеві представляла Венді Шерман – заступниця держсекретаря США. У минулому вона була тісно пов'язана з Клінтонами і грала не останню роль в укладенні дейтонських угод на Балканах і договорів з КНДР та Іраном про ядерну програму.

Відправили її на цей форум, прозоро натякаючи на те, що США спиратимуться саме на питання ядерної зброї та ракет — але не на членство країн у НАТО. Але навіть важливіше те, що Шерман вважається однією з можливих наступників Блінкена на посаді держсекретаря. Того ще з часів Афганістану пророкують у відставники — втім, навряд чи Блінкена буде звільнено до кінця року.

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[ + – ] США на переговорах у Женеві представляла Венді Шерман – заступниця держсекретаря США. У минулому вона була тісно пов'язана з Клінтонами і грала не останню роль в укладенні дейтонських угод на Балканах і договорів з КНДР та Іраном про ядерну програму.

Адже у листопаді в Америці відбудуться проміжні вибори до Конгресу. Період одразу після виборів, але до початку нової сесії Конгресу, за традицією, використовується президентами США для перестановок у кабінеті міністрів. Шанси на це сильно підвищаться в разі поразки демократів та втрати більшості в Конгресі, що на фоні низьких рейтингів Байдена є цілком реальним сценарієм.

Фактор виборів, що наближаються, відіграє все більшу роль в американському порядку денному. Наприклад, те саме питання України, яке бурхливо обговорювалося ще місяць тому, нині вже майже не фігурує в політичному дискурсі США. Якщо рік 2021 був наповнений міжнародною тематикою — Афганістан, Східна Європа, то в році 2022 Америка занурюється в чергову безодню електоральних баталій.

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Порядок денний "закону та порядку" був найактуальнішим на минулих виборах, затьмаривши собою навіть пандемію. Не дивно, що на них переміг ексглава поліції Брукліна Ерік Адамс. Його виграш викликав справжнє сум'яття серед ліберального крила Демпартії. Вибір Нью-Йорка на користь поміркованого демократа після лівого ді Блазіо вразив їх як приклад ідеологічного регресу.

Показово, що відразу після своєї інавгурації Адамс просто перед камерами зателефонував до поліції, щоб повідомити про вуличний напад. Така безглузда політтехнологія, мабуть, мала показати бойовий настрій нової влади. Але вона вкотре вказала на катастрофічну ситуацію з міською злочинністю — коли навіть мер, вийшовши з будівлі ратуші, відразу стає свідком нападу.

Для Байдена, рейтинг схвалення якого впав до мінімуму з моменту його обрання, ситуація ускладнюється купою невирішених внутрішніх криз. Інфляція вже підскочила до піку з лютого 1991 року. Міграційна криза, проблеми з дефіцитом товарів сильно тиснуть на його рейтинг, який тимчасово стабілізувався "на низах", але відмовляється зростати.

Напередодні Різдва Байдену довелося особисто виступати із запевненням населення в тому, що проблема з дефіцитом, який торкався до 18% товарів різних категорій, поступово вирішується. Втім, у новому році вона знову почала швидко посилюватися.

[ + – ] Порожні полиці. Напередодні Різдва Байдену довелося особисто виступати із запевненням населення в тому, що проблема з дефіцитом, який торкався до 18% товарів різних категорій, поступово вирішується.

І сам факт того, що американському президентові в принципі доводиться звертатися до нації з приводу дефіциту базових товарів, уже говорить про те, що економічна ситуація залишається неконтрольованою.

Інфляція, брак робочих рук, порушена логістика — усе разом утворює серйозну для США інституційну кризу, виходу з якої поки що не видно.

Ось і виходить, що Байден змушений сподіватися на зовнішню політику. Для нього важливо показувати видимість героїчної деескалації конфліктів — чи то на Близькому Сході, чи з Іраном, чи з Україною. Тому в його інтересах наразі затягувати будь-які переговори, в ідеалі до кінця року, щоб не розбалансувати ситуацію у Східній Європі напередодні важких для демократів виборів.

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