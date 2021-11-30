Перезмінка у Twitter. Що зміниться в роботі соцмережі після відставки її засновника Джека Дорсі

Зміна варти в керівництві Twitter.

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Джек Дорсі — засновник і голова Twitter — іде зі своєї посади. Його відставка точно не вирішить основні проблеми Twitter — але додасть до них стрімку монетизацію всього та вся.

Уже давно стало звичним критикувати Twitter за стагнацію — з погляду технологій і контенту. Соцмережа мала кілька періодів бурхливого розвитку: золота епоха Twitter була 10 років тому, коли він зміг стати найзручнішим майданчиком для політичних дискусій, причому одразу в багатьох країнах світу: на виборах-2008 та 2010 в США, на тлі "арабської весни" та "болотних" протестів" у Росії.

Удруге Twitter опинився на гребені культурної повістки в напружений і драматичний період передвиборчих баталій 2016 року та сходження Трампа. При цьому відразу після його перемоги керівництво Twitter прийняло принципове рішення закручувати гайки та різко посилювати онлайн-цензуру.

Спочатку вона стосувалася переважно несистемних американських правих, але згодом стала застосовуватися вже до всіх інакодумців — і, нарешті, щодо самого Трампа в січні 2021 року. У цей час Twitter став усе більше перетворюватися на "луна-кімнату" для своїх. Левова частка політизованої тусовки в американському сегменті Twitter — не просто ліві, але лівіші, ніж, наприклад, середній виборець-демократ у США.

За останні роки Twitter прославився не лише грубою цензурою – з видаленням контенту та блокуванням акаунтів, – а й практиками "тіньового бану".

Ці методики дозволяють цензорам соцмережі скорочувати видимість тих чи інших твітів і виключати "неправильні" інфоприводи із загального порядку денного.

Утім, ці практики з відходом Дорсі нікуди не зникнуть. Навпаки, нове керівництво, напевно, ще більше закрутить гайки, сподіваючись показати очевидні "новації" при роботі з контентом і зарекомендувати себе в очах ліберального істеблішменту.

Але тепер вони ще й посилюватимуться прискореною монетизацією роботи Twitter — із запровадженням різноманітних преміальних функцій, аби хоч якось забезпечити прибутковість компанії за умови стагнації числа користувачів, втрати інтересу до соцмережі та неважливих фінансових показників.

Twitter — це хрестоматійний приклад IT-компанії, яка подавала надії та могла б мати велике майбутнє. Але через токсичний політичний клімат у Кремнієвій долині, дику онлайн-цензуру та технологічний застій Twitter тепер може лише сподіватися на те, щоб не остаточно зникнути.

Першоджерело: телеграм-канал автора