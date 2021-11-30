Пересменка в Twitter. Что изменится в работе соцсети после отставки ее основателя Джека Дорси

Смена караула в руководстве Twitter.

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Джек Дорси — основатель и глава Twitter — уходит со своего поста. Его отставка точно не решит основополагающие проблемы Twitter — но добавит к ним стремительную монетизацию всего и вся.

Уже давно стало привычным критиковать Twitter за стагнацию — с точки зрения и технологий, и контента. Соцсеть имела несколько периодов бурного развития: золотая эпоха Twitter была 10 лет назад, когда он смог стать удобнейшей площадкой для политических дискуссий, причем сразу во многих странах мира: на выборах-2008 и 2010 в США, на фоне "арабской весны" и "болотных протестов" в России.

Второй раз Twitter оказался на гребне культурной повестки в напряженный и драматичный период предвыборных баталий 2016 года и восхождения Трампа. При этом сразу после его победы руководство Twitter приняло принципиальное решение закручивать гайки и резко усиливать онлайн-цензуру.

Сначала она касалась в основном несистемных американских правых, но со временем стала применяться уже ко всем инакомыслящим — и, наконец, в отношении самого Трампа в январе 2021 года. В это время Twitter стал все больше превращаться в "эхо-комнату" для своих. Львиная доля политизированной тусовки в американском сегменте Twitter — не просто левые, но левее, чем, например, средний избиратель-демократ в США.

За последние годы Twitter прославился не только грубой цензурой — с удалением контента и блокировкой аккаунтов — но и практиками "теневого бана".

Эти методики позволяют цензорам соцсети сокращать видимость тех или иных твитов и исключать "неправильные" инфоповоды из общей повестки дня.

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Впрочем, эти практики с уходом Дорси никуда не исчезнут. Наоборот, новое руководство наверняка еще больше закрутит гайки, надеясь показать очевидные "новации" при работе с контентом и зарекомендовать себя в глазах либерального истеблишмента.

Но теперь они еще и будут усугубляться ускоренной монетизацией работы Twitter — с введением всевозможных премиальных функций, лишь бы хоть как-то обеспечить прибыльность компании в условии стагнации числа пользователей, потери интереса к соцсети и неважных финансовых показателей.

Twitter — это хрестоматийный пример IT-компании, которая подавала надежды и могла бы иметь большое будущее. Но из-за токсичного политического климата в Кремниевой долине, дикой онлайн-цензуры и технологического застоя Twitter теперь может лишь надеяться на то, чтобы не окончательно кануть в лету.

Первоисточник: телеграм-канал автора.