Операция "Красное мясо". Как украинский вопрос может спасти рейтинг британского премьера
На фоне многочисленных скандалов британский премьер Борис Джонсон задумал осуществить перезагрузку всей политики своего правительства. Это коснется как внутренних проблем Британии, так и напряженной ситуации в Восточной Европе и вездесущего украинского вопроса.
Операция "Красное мясо".
На фоне напирающих скандалов британский премьер Борис Джонсон задумал осуществить перезагрузку всей политики своего правительства. Это коснется как внутренних проблем Соединенного Королевства — так и напряженной ситуации в Восточной Европе и вездесущего украинского вопроса.
Бориса продолжают преследовать истории с бесконечными вечеринками — с дешевым алкоголем, который тайно проносили на Даунинг Стрит в тот самый момент, когда вся страна сидела на карантине. Многие рядовые консервативные депутаты вместе с целым шотландским отделением партии теперь публично призывают к отставке своего лидера. Рейтинги консерваторов стремительно пикируют вниз.
Джонсона уже очевидно тяготит премьерская работа. Но он не собирается так просто сдаваться. И сейчас его соратники запускают так называемую операцию "Красное мясо". Под этим термином — "red meat" — понимаются некие яркие призывы или действия, направленные на сплочение своего электората.
Для начала британский премьер посягнул на "святое" — привилегированный статус BBC. Госканал живет на налог, ежегодно собираемый со всех телезрителей. После 2027 года он будет упразднен, а сам канал — возможно, приватизирован.
О необходимости этого уже давно говорят британские правые: ведь BBC, который в теории должен быть непредвзятым и выражать все точки зрения, на практике постоянно работает лишь по либеральной повестке.
Кроме того, в ближайшее время будет переосмыслен подход к разрешению миграционного кризиса. Береговую охрану в проливе Ла-Манш заменят на британские ВВС. Это наверняка приведет к новому витку конфликта с Францией — прошлый закончился драматичными захватами рыболовецких судов и чуть ли не прямыми столкновениями военных судов двух стран. Негодование французов сорванной сделкой по поставкам подлодок в Австралию вылилось в отзыв послов — а затем и новый виток "рыбной войны", где английские суда стали захватываться французской береговой охраной. Это сильнейший политический кризис в отношениях Соединенного Королевства и Франции за более чем сто лет
И, наконец, заключительным аспектом "перезагрузки" является реакция на украинский кризис. Здесь наблюдается очередная попытка "Глобальной Британии" в обход США подойти к его разрешению, пока он обсуждается Америкой и Россией через голову всей Европы.
С одной стороны, Британия направляет вооружения в Украину — с другой же, приглашает министра обороны России на переговоры в Лондон.
От последствий этих инициатив будет зависеть не только политическое будущее самого Бориса Джонсона и его возможных преемников, но и судьба консерваторов на следующих выборах.
Есть особая ирония в том, что именно украинский вопрос вдруг начинает играть такую ключевую роль в аппаратных войнах за кулисами британской политики.