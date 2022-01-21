Операция "Красное мясо". Как украинский вопрос может спасти рейтинг британского премьера

Операция "Красное мясо".

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На фоне напирающих скандалов британский премьер Борис Джонсон задумал осуществить перезагрузку всей политики своего правительства. Это коснется как внутренних проблем Соединенного Королевства — так и напряженной ситуации в Восточной Европе и вездесущего украинского вопроса.

Бориса продолжают преследовать истории с бесконечными вечеринками — с дешевым алкоголем, который тайно проносили на Даунинг Стрит в тот самый момент, когда вся страна сидела на карантине. Многие рядовые консервативные депутаты вместе с целым шотландским отделением партии теперь публично призывают к отставке своего лидера. Рейтинги консерваторов стремительно пикируют вниз.

Джонсона уже очевидно тяготит премьерская работа. Но он не собирается так просто сдаваться. И сейчас его соратники запускают так называемую операцию "Красное мясо". Под этим термином — "red meat" — понимаются некие яркие призывы или действия, направленные на сплочение своего электората.

[ + – ] Соратники британского премьера Бориса Джонсона запускают так называемую операцию "Красное мясо". Под этим термином из британского политического жаргона — "red meat" — понимаются яркие призывы или действия, направленные на сплочение своего электората.

Для начала британский премьер посягнул на "святое" — привилегированный статус BBC. Госканал живет на налог, ежегодно собираемый со всех телезрителей. После 2027 года он будет упразднен, а сам канал — возможно, приватизирован.

О необходимости этого уже давно говорят британские правые: ведь BBC, который в теории должен быть непредвзятым и выражать все точки зрения, на практике постоянно работает лишь по либеральной повестке.

Кроме того, в ближайшее время будет переосмыслен подход к разрешению миграционного кризиса. Береговую охрану в проливе Ла-Манш заменят на британские ВВС. Это наверняка приведет к новому витку конфликта с Францией — прошлый закончился драматичными захватами рыболовецких судов и чуть ли не прямыми столкновениями военных судов двух стран. Негодование французов сорванной сделкой по поставкам подлодок в Австралию вылилось в отзыв послов — а затем и новый виток "рыбной войны", где английские суда стали захватываться французской береговой охраной. Это сильнейший политический кризис в отношениях Соединенного Королевства и Франции за более чем сто лет

И, наконец, заключительным аспектом "перезагрузки" является реакция на украинский кризис. Здесь наблюдается очередная попытка "Глобальной Британии" в обход США подойти к его разрешению, пока он обсуждается Америкой и Россией через голову всей Европы.

С одной стороны, Британия направляет вооружения в Украину — с другой же, приглашает министра обороны России на переговоры в Лондон.

От последствий этих инициатив будет зависеть не только политическое будущее самого Бориса Джонсона и его возможных преемников, но и судьба консерваторов на следующих выборах.

Есть особая ирония в том, что именно украинский вопрос вдруг начинает играть такую ключевую роль в аппаратных войнах за кулисами британской политики.

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