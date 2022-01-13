"Варшавский договор 2.0": что нужно Путину от Запада в контексте переговоров в Женеве
Путину не нужен "СССР 2.0", а нужен "Варшавский договор 2.0", то есть, пояс сателлитов вокруг России. Сейчас это уже кажется очевидным для всех. Воевать с НАТО в реальности РФ не хочет, взлезать в затяжной конфликт а-ля Афганистан для России также категорически неприемлемо.
Попробую максимально коротко описать свое понимание "ультиматума Кремля Западному миру" (речь идет об озвученных со стороны Москвы предложениях американской стороне накануне состоявшегося на днях первого раунда переговоров в Женеве между США и Россией по вопросам глобальной безопасности и двусторонних отношений — Ред)
Я не эксперт и даже не претендую. Но, возможно, кому-то интересно мое мнение.
Я всегда, еще с 2014 года, настаивал на том, что Путину не нужен "СССР 2.0", а нужен "Варшавский договор 2.0", то есть, пояс сателлитов с ограниченным суверенитетом. Сейчас это уже кажется очевидным для всех, поэтому не вижу смысла развивать тему.
Разумеется, в Кремле понимают, что НАТО не будет "забирать манатки" и отъезжать к границам 1997 года. Требуй больше — получишь больше, тут тоже все понятно.
Что происходит сейчас — стороны калибруют пространство возможного. Особенность гибридной войны в том, чтобы оставаться неуязвимым для противников в военном отношении. То есть, воевать с НАТО в реальности РФ не хочет.
С другой стороны, задача Кремля — не взлезть в затяжной конфликт а-ля Афганистан, это категорически неприемлемо.Важно
С учетом вышеизложенного, по моему скромному мнению, реальный ультиматум выглядит так: Кремль требует от Запада принудить Украину к выполнению "минских соглашений" в том виде, в каком они записаны буквально.
Если же, в представлении Путина, ему продолжат морочить голову, ссылаясь на демократические институты Украины, он приступит к операции типа "принуждение к миру".
Он хочет нанести максимально болезненное поражение ВСУ при минимальных потерях и затем вернуться к вопросу еще раз, но уже на более выгодных для себя условиях.
Санкции? Нехорошо, но для их бюджета пока терпимо. ЗВР у них сейчас в порядке.
Что будет дальше? Запад, конечно же, начнет давить на Украину, мол, делайте хоть что-то, а желательно больше, чем "что-то", чтобы от вас отстали на время. Наши будут тянуть резину, как всегда. У Зеленского, как и любого президента, нет особого пространства для маневра в нынешней ситуации.Важно
Судя по всему, это окончательно уяснили и в Кремле, поэтому решили, что с них хватит этой тягомотины, сейчас или никогда.
Все это для нас очень неприятно, мягко говоря, но, если смотреть правде в глаза — ничего принципиально нового по сравнению с ситуацией после Дебальцево.
Конечно же, очень велика вероятность, что все это блеф. Но, впервые с 2015 года года, угроза выглядит настолько реальной.
Само собой, я не открыл Америку.