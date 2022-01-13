"Варшавский договор 2.0": что нужно Путину от Запада в контексте переговоров в Женеве

Попробую максимально коротко описать свое понимание "ультиматума Кремля Западному миру" (речь идет об озвученных со стороны Москвы предложениях американской стороне накануне состоявшегося на днях первого раунда переговоров в Женеве между США и Россией по вопросам глобальной безопасности и двусторонних отношений — Ред)

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Я не эксперт и даже не претендую. Но, возможно, кому-то интересно мое мнение.

Я всегда, еще с 2014 года, настаивал на том, что Путину не нужен "СССР 2.0", а нужен "Варшавский договор 2.0", то есть, пояс сателлитов с ограниченным суверенитетом. Сейчас это уже кажется очевидным для всех, поэтому не вижу смысла развивать тему.

Разумеется, в Кремле понимают, что НАТО не будет "забирать манатки" и отъезжать к границам 1997 года. Требуй больше — получишь больше, тут тоже все понятно.

Что происходит сейчас — стороны калибруют пространство возможного. Особенность гибридной войны в том, чтобы оставаться неуязвимым для противников в военном отношении. То есть, воевать с НАТО в реальности РФ не хочет.

С другой стороны, задача Кремля — не взлезть в затяжной конфликт а-ля Афганистан, это категорически неприемлемо.

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С учетом вышеизложенного, по моему скромному мнению, реальный ультиматум выглядит так: Кремль требует от Запада принудить Украину к выполнению "минских соглашений" в том виде, в каком они записаны буквально.

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Если же, в представлении Путина, ему продолжат морочить голову, ссылаясь на демократические институты Украины, он приступит к операции типа "принуждение к миру".

Он хочет нанести максимально болезненное поражение ВСУ при минимальных потерях и затем вернуться к вопросу еще раз, но уже на более выгодных для себя условиях.

Санкции? Нехорошо, но для их бюджета пока терпимо. ЗВР у них сейчас в порядке.

Что будет дальше? Запад, конечно же, начнет давить на Украину, мол, делайте хоть что-то, а желательно больше, чем "что-то", чтобы от вас отстали на время. Наши будут тянуть резину, как всегда. У Зеленского, как и любого президента, нет особого пространства для маневра в нынешней ситуации.

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Судя по всему, это окончательно уяснили и в Кремле, поэтому решили, что с них хватит этой тягомотины, сейчас или никогда.

Все это для нас очень неприятно, мягко говоря, но, если смотреть правде в глаза — ничего принципиально нового по сравнению с ситуацией после Дебальцево.

Конечно же, очень велика вероятность, что все это блеф. Но, впервые с 2015 года года, угроза выглядит настолько реальной.

Само собой, я не открыл Америку.

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