Неудобные вопросы. О чем молчат Стерненко и его сторонники

Еще раз о деле и приговоре Стерненко. Почитал много разных материалов и мнений. Проще и приятнее всего обсуждать нестыковки со стороны обвинения, пятилетнее уклонение пострадавшего от участия в судебных заседаниях, разбой ради 300 грн, завышенные сроки.

В то же время, сложно не заметить тягостное молчание сторонников самого Сергея Стерненко. Вместо ответа на вопрос, а какова его версия происшедших тогда событий.

По крайней мере, мне не удалось нигде ознакомиться с этой версией, буду очень признателен, если кто-то поделится ссылкой. Когда конкретно встречались с пострадавшим, куда ехали и т.п. За все эти годы, мне кажется, было время рассказать свою развернутую версию.

Я думаю, что дать пояснения по ситуации можно было еще тогда, когда не было известно, что пострадавший не будет ходить на судебные заседания. Если ты невиновен, что может быть проще? Вот моя версия, вот алиби, до свидания.

Я с удовольствием послушаю эти объяснения. Скажу откровенно, меня напрягает коллективный консенсус среди сторонников Стерненко: мол, "ну а шо еще с ними было делать, с сепарами одесскими, в 2015 году?". Это не позиция закона.

В этой связи сложно не заметить, что обсуждается что угодно, от языка какой-то экспертизы до бюстиков Сталина у судьи, но нет ответа по сути.

Кстати, а есть судебное видео, когда Сергею Стерненко задают эти вопросы?

Но критиковать судебные нестыковки, особенно язык одной экспертизы, удобнее, не так ли. Презумпция невиновности, как-никак.

Хорошо, представим, что Сергея осудили бы пару лет назад, когда срок давности по статье похищение не истек — это все бы поменяло, уже нет репрессий?

Получается, что статья УК "Разбой" удобна всем. С одной стороны, обвинению проще осудить за абстрактный разбой, чем за статью за пытки (ч.2 ст.127 ККУ — от 5 до 10 лет), где политизация процесса еще больше усилится.

С другой стороны, патриотической общественности приятнее обсуждать беззаконие, завышенные сроки + абсурдность разбоя с целью завладения 300 гривнами, чем задаться вопросом — так было похищение человека или нет? А избиение и пытки? Для кого-то в этом вообще нет вопроса — мол, если похитили и пытали явного титушковода и сепара, это ок. "Мы против чистоплюев в белых перчатках".

Но, сдается мне, это дело может добавить токсичности не только прокуратуре, суду и лично президенту Зеленскому. Ничто так не объединяет, как общая ложь или умолчание. Особенно, если нет желания разбираться по сути и выбор лагеря очевиден.

И в этом принципиальная разница с делом Шеремета, где все абсолютно однозначно, на мой взгляд.

Так или иначе, ключевой вопрос — судебная реформа — остается актуальным. И перспективы не радуют.