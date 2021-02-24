Какие ваши доказательства? Что не так с приговором Стерненко

По поводу приговора Стерненко по делу о похищении, пытках и вымогательстве.

Терпеть не могу, когда давят на эмоции, поэтому изо всех сил стараюсь не делать выводы по принципу "свои"/"чужие". Поэтому я некоторое время вникал в ситуацию. Кстати, всем советую.

Если отбросить в сторону относительные мелочи, то больше всего в позиции обвинения поражает отсутствие улик.

Да, там с приговором все сложно, намешали в кучу все на свете, но главный вопрос для нас в чем: похищал и пытал Стерненко конкретного человека или нет? Я не увидел нигде никаких доказательств причастности Стерненко, помимо заявления потерпевшего.

Мало того, судья цитировал показания свидетеля, которого не допрашивали в суде (грубо говоря, это если вместо протокола допроса свидетеля в суде в качестве доказательства будет цитироваться его заявление следователю).

Больше интересных фактов в статье на УП, это в большей степени объясняет логику следствия:

"…в червні 2015 року слідство знайшло свідка. Це жінка, яка, зі свого дому в селі Фонтанка почула, як Щербич кричить і кличе на допомогу. Це відбулось в тому місці, де автівка з депутатом зупинялась, а йому зв’язували руки.

Свідок бачила саме викрадення, але, схоже, не обличчя викрадачів.

"Через вікно квартири вона побачила два автомобіля темного кольору… Після цього вона вийшла в двір і поруч з фасадом будинку побачила в другому автомобілі через відчинені дверцята боротьбу Щербича С.С. та невідомих осіб у камуфляжній формі. Після того, як Щербича С.С. побороли, обидва автомобілі вирушили у невідомому напрямку", – йдеться у вироку.

По-третє, в матеріалах справи є трафіки з’єднань телефонів обвинувачених. Згідно з ними:

Стерненко і Демчук приблизно о 19:11 та 19:13 дзвонили в межах однієї телекомунікаційної станції, розташованої в тому районі, де викрали Щербача;

при цьому Демчук телефонував Щербичу;

в цьому ж районі знаходився Щербич – там він отримав дзвінок від Демчука, а пізніше, о 19:28 там же на його телефон надійшло смс-повідомлення;

ввечері того дня всі три телефони "засвітились" в межах іншої станції – в Овідіопольському районі Одеси: Стерненко виходив в інтернет і телефонував звідти між 20:17-20:31 та 20:50-23:39, Демчуку телефонували о 21:04, Щербичу – о 19:52;

телефон Демчука тієї ночі, з 22:06 до 00:50, знаходився в умовах переадресації, як і телефон Щербича з 20:16 до 03:18…".

(В полном обьеме с обвинительным заключением в отношении Стерненко можно ознакомиться тут.- Ред).

Я подумал, что если улики и существуют, то их обязательно покажет strana.ua.

Действительно, strana.ua весьма подробно освещает процесс. В частности, они опубликовали скрины обвинительного заключения. Процитировали Портнова, Лукаш и прочих видных деятелей. Рассказали обо всех злодействах Стерненко. Но даже strana.ua проигнорировала интересующий меня вопрос — позиция обвинения понятна, но где доказательства?

Из чего я делаю очевидный вывод: никаких доказательств нет. Иначе бы их давно показали, с учетом резонанса.

Можно долго рассуждать: зачем этот головняк Зеленскому сейчас. То, что Зеленскому это невыгодно, ничего не меняет по сути. Это его проблема и его вина, что у него подобными вопросами занимаются Венедиктова, Татаров, не говоря об Авакове.

Поэтому не имеет значения, нравится вам (или мне) Стерненко или не нравится. И хотя дело Стерненко дает шанс воспрять шапито профессиональных некапитулянтов, для меня это не повод отрицать очевидное: приговор позорный.

Без судебной реформы кина не будет. У меня все.

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