Своя правда. Почему не стоит ругаться в соцсетях и в реале на тему карантина
Правы те, кто проклинает идиотов, до сих пор не введших жесточайший локдаун со штрафами. Но также правы и те, кто возмущается идиотами, норовящими все запретить и закрыть (как на Западе!), но не объясняющими, когда ждать пакеты помощи на 2 трлн, как в США.
Чему нас учат соцсети? На первый взгляд, они наглядно доказывают: мы окружены идиотами. Они везде и повсюду. Это объективно. Дайте нам другую планету, они и туда припрутся. Илон Маск, на что ты надеешься, непонятно.
Но если глубоко вздохнуть и посчитать про себя хотя бы до 100500, то истина откроется: можно не разделять наши взгляды и не быть идиотом. Более того: можно не разделять наши взгляды и не быть ни идиотом, ни @удаком. Так тоже бывает.
Конечно, соцсети поощряют безапелляционность — на месседжах типа "возможно, я не прав" много лайков не соберешь, но учат, при этом, другому.
Короче, дзен наше все. Особенно в нынешнее невротическое, во всех смыслах, время.
Я, например, прекрасно понимаю и тех, кто проклинает идиотов, которые до сих пор не ввели жесточайший локдаун со штрафами. И в не меньшей степени понимаю тех, кто возмущается идиотами, кто норовит все запретить и закрыть на неопределенный срок (как на Западе!), но не объясняет, когда ждать пакеты помощи на 2 триллиона, как в США.
Я мог бы детально развивать доказательную базу для обоих взаимоисключающих месседжей одновременно, восклицая "неужели они не понимают?", но зачем.
Понимать- понимаю, но это не значит, что я со всем согласен. Я для себя определил определенный уровень маразма, то есть, я хотел сказать, временных неудобств, с которыми я относительно безропотно готов смириться ради общего, заметим, блага.
Но, в то же время, кто я такой, чтобы требовать от других соответствия моим стандартам?Важно
Я в один и тот же день сначала терпеливо (или не очень терпеливо) выслушиваю истерику ученого, который материт всех сограждан, которые гуляют в парках(!) без масок, а затем точно так же слушаю истерику прохожего, которого не устраивает, почему это я соблюдаю дистанцию в очереди за молочкой: они (ОНИ!) всех запугали, даже молодые боятся!
И я реально сочувствую этому прохожему, для него, возможно, это последняя капля, переполнившая чашу его личного терпения. Вот только материться зачем? Я ведь тоже ранимый и у меня тоже нервы.
Поэтому я досчитал про себя до 100500 и предложил ему, б***, заткнуться самому, пока я его не заткнул.
Он обиделся: я, говорит, полицию вызову. А нас, как говорится, за шо. В общем, будьте терпимее к людям.
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