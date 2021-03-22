Больницы забиты, умирайте дома. Почему Украина не имеет другого выхода, кроме жесткого карантина
Во всех странах Европы с уровнем госпитализаций более 500-600 введены жесткие карантины. На всей территории страны. У нас нет. Правительству просто наплевать, что больницы забиты. Оно самоустранилось, оно не желает принимать решения. Нужно срочно вводить полный карантин по всей территории страны, других вариантов нет.
Мне страшно от того, что я вижу в отчетах. За последние сутки на 1581 выросли госпитализации. На вчерашнее утро на госпитализации с подозрением и подтвержденным диагнозом Ковид было — 37698 пациентов, а на сегодняшнее утро стало — 39279. Почти 40 тысяч человек. В реанимациях сейчас находятся — 2646 ( +66). На ИВЛ — 1123 ( +51 за два дня )
Вдумайтесь в эти цифры. Это страшные цифры. Средний темп заполнения койко-мест в сутки за последние 7 дней составил 888 пациентов, почти 900 новых пациентов каждые сутки заполняют больницы.
На госпитализации пациентов на 21 марта.
- Україна — 39279 (+1581)
- Вінницька — 2530 ( +100 )
- Волинська — 763 ( +25 )
- Дніпропетровська — 2660 ( +117 )
- Донецька — 1306 ( +39 )
- Житомирська — 1815 ( +106)
- Закарпатська — 1858 ( +52 )
- Запорізька — 1041 ( +65 )
- Івано-Франківська — 2975 (+47 )
- Київська — 1920 ( +106 )
- Кіровоградська — 318 ( +14 )
- Луганська — 345 (+21)
- Львівська — 2665 ( +128 )
- м.Київ — 4083 ( +215 )
- Миколаївська - 1674 ( +57 )
- Одеська — 2035 ( +91 )
- Полтавська — 873 ( +35 )
- Рівненська - 806 ( +32 )
- Сумська — 906 ( +30 )
- Тернопільська — 1157 ( +64 )
- Харківська — 2245 ( +51 )
- Херсонська — 351 ( +13 )
- Хмельницька — 1740 ( +79 )
- Черкаська — 933 ( +33 )
- Чернівецька — 1474 ( +36 )
- Чернігівська — 806 ( +25 )
Посмотрите на эти цифры, графики и таблицы. В Киеве за один день заняли 215 новых коек помимо тех, что были заняты ранее. Это одна больница среднего размера. Всего уже - 4083.
В "красных" Житомирской и Черновицкой областях сегодня обновили рекорд госпитализаций, и это притом, что пошла третья неделя красной зоны.
Уровень госпитализаций по стране на 1 млн жителей достиг 1016 пациентов. Такое было только в Болгарии. Ни в одной стране Европы не было такого высокого уровня. Болгария заплатила огромную цену , там смертность взлетела на +125%.
Уже нет смысла анализировать какие-то отдельные области. Рост пошел везде, где-то быстрее ( спасибо Укрзализныце за поезда из красных зон ), где-то медленнее. Карантин надо вводить по всей стране. Нет другого способа остановить рост госпитализаций. Мы летим со скоростью звука к катастрофе. Выход один — только карантин по всей стране, с максимальными ограничениями.
Отдельно хочу сразу ответить сторонникам гибридного карантина. Я не против зеленых зон, но при одном условии, если зеленая зона готова обеспечить контроль всех въезжающих в нее граждан. Если контроля не будет, будет красная зона, но на неделю позже.
Знаете, отчего мне больше всего страшно? От реакции президента, Кабмина, офиса президента, и вообще всей центральной власти. Они вообще самоустранились, их не волнует что за одни сутки 1581 человек попало в больницы. Они этого в упор не хотят замечать.
А то что почти 1600 человек только за 1 день оказалось в больницах, им наплевать. То, что уже 40 тыс в больницах, и скоро койки , врачи, и реанимации закончатся, их не волнует.Важно
Уровень цинизма и неадекватности просто зашкаливает. Такое впечатление, что власти это делают умышленно.
Вы, наверное, думаете, что граждане этого не видят? Да вот, как раз, люди, это видят намного лучше вас. Весь ад и ужас, который творится в связи с эпидемией, люди видят в первую очередь. Одумайтесь, пока не поздно, пока в стране не наступила полная катастрофа.
Дополнительный аргумент — сравнительный анализ со странами Европы.
Посмотрите на первый график, это уровень госпитализаций на душу населения. На вчера он в Украине составил 834 пациента на 1 млн населения ( пациенты с подтвержденным Ковидом ). Такого не было ни в одной крупной стране Европы.
А теперь посмотрите на второй график, здесь все страны Европы, которые сейчас переживают острую фазу пандемии. Украина уже занимает третье место в Европе.
- 1. Болгария — 1246
- 2. Венгрия — 1090
- 3. Украина — 1016 ( пациенты с подозрением и подтвержденным Ковидом)
- 3. Украина — 834 ( пациенты с подтвержденным Ковидом )
- 4. Чехия — 764
- 5. Польша — 621
- 6. Словакия — 604
- 7. Эстония — 520.
Во всех этих странах введены максимальные карантинные ограничения. Во всех — кроме Украины. Наш Кабмин считает, что мы особенные, и нам не нужен карантин по стране. Так вот, для "умников" из Кабмина и с улицы Банковой я расскажу чем это закончится.
Достижение в стране такого высокого уровня госпитализаций приводит к росту смертности среди населения. Все данные есть в открытом доступе на сайте Евростата.
- В Болгарии в декабре 2020-го смертность взлетала до +125% на пике госпитализаций.
- В Венгрии в декабре был максимум на уровне +66%
- В Чехии было два пика, в ноябре +108% и в январе +61%
- В Словакии в конце декабря было +99%
- В Польше в ноябре было +117%.
В Украине в ноябре прошлого года был рост смертности +30,6%, в декабре +33,8%. Но в ноябре уровень госпитализаций был значительно ниже. Сейчас, при таком уровне госпитализаций, уровень смертности может взлететь до +50%…..+75%, а в отдельных областях может быть +100% и выше.
Но это по ситуации на сегодня. А есть еще одна страшная деталь. Темпы заполнения койко-мест, или скорость заполнения. За сутки, в среднем, почти 900 пациентов заполняют новые койкоместа. В некоторых областях уже большинство больниц и реанимаций заполнены на 100%
Все. Точка. Приплыли. Мест нет! Лечитесь, как хотите, и где хотите. Умирайте дома.
Такими темпами через несколько дней медсистема просто напросто "ляжет". И да, медперсонал тоже болеет. И они тоже люди, они тоже умирают. Лечить будет просто некому. Киев уже очень "успешно" прошел осеннюю волну: в ноябре смертность взлетала +55%, в декабре +53%. В масштабах страны число добавочных смертей за весну может дойти до 100 тысяч.
Во всех странах Европы с уровнем госпитализаций более 500-600 введены жесткие карантины. На всей территории страны. У нас нет. Правительству просто наплевать, что больницы забиты. Оно самоустранилось, оно не желает принимать решения.
Весь этот цирк с перекладыванием ответственности на местные органы самоуправления закончится тем, что лечиться будет негде, и лечить будет некому. Цифра в 100 тысяч добавочных смертей за весеннюю волну никого не пугает? А такой вариант очень вероятен при текущем наплевательстве в отношении противоэпидемческих мероприятий.
Надо срочно вводить полный карантин по всей территории страны, других вариантов нет.