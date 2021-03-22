Больницы забиты, умирайте дома. Почему Украина не имеет другого выхода, кроме жесткого карантина

Мне страшно от того, что я вижу в отчетах. За последние сутки на 1581 выросли госпитализации. На вчерашнее утро на госпитализации с подозрением и подтвержденным диагнозом Ковид было — 37698 пациентов, а на сегодняшнее утро стало — 39279. Почти 40 тысяч человек. В реанимациях сейчас находятся — 2646 ( +66). На ИВЛ — 1123 ( +51 за два дня )

Вдумайтесь в эти цифры. Это страшные цифры. Средний темп заполнения койко-мест в сутки за последние 7 дней составил 888 пациентов, почти 900 новых пациентов каждые сутки заполняют больницы.

На госпитализации пациентов на 21 марта.

Україна — 39279 (+1581)

Вінницька — 2530 ( +100 )

Волинська — 763 ( +25 )

Дніпропетровська — 2660 ( +117 )

Донецька — 1306 ( +39 )

Житомирська — 1815 ( +106)

Закарпатська — 1858 ( +52 )

Запорізька — 1041 ( +65 )

Івано-Франківська — 2975 (+47 )

Київська — 1920 ( +106 )

Кіровоградська — 318 ( +14 )

Луганська — 345 (+21)

Львівська — 2665 ( +128 )

м.Київ — 4083 ( +215 )

Миколаївська - 1674 ( +57 )

Одеська — 2035 ( +91 )

Полтавська — 873 ( +35 )

Рівненська - 806 ( +32 )

Сумська — 906 ( +30 )

Тернопільська — 1157 ( +64 )

Харківська — 2245 ( +51 )

Херсонська — 351 ( +13 )

Хмельницька — 1740 ( +79 )

Черкаська — 933 ( +33 )

Чернівецька — 1474 ( +36 )

Чернігівська — 806 ( +25 )

Посмотрите на эти цифры, графики и таблицы. В Киеве за один день заняли 215 новых коек помимо тех, что были заняты ранее. Это одна больница среднего размера. Всего уже - 4083.

В "красных" Житомирской и Черновицкой областях сегодня обновили рекорд госпитализаций, и это притом, что пошла третья неделя красной зоны.

Уровень госпитализаций по стране на 1 млн жителей достиг 1016 пациентов. Такое было только в Болгарии. Ни в одной стране Европы не было такого высокого уровня. Болгария заплатила огромную цену , там смертность взлетела на +125%.

Уже нет смысла анализировать какие-то отдельные области. Рост пошел везде, где-то быстрее ( спасибо Укрзализныце за поезда из красных зон ), где-то медленнее. Карантин надо вводить по всей стране. Нет другого способа остановить рост госпитализаций. Мы летим со скоростью звука к катастрофе. Выход один — только карантин по всей стране, с максимальными ограничениями.

Отдельно хочу сразу ответить сторонникам гибридного карантина. Я не против зеленых зон, но при одном условии, если зеленая зона готова обеспечить контроль всех въезжающих в нее граждан. Если контроля не будет, будет красная зона, но на неделю позже.

Знаете, отчего мне больше всего страшно? От реакции президента, Кабмина, офиса президента, и вообще всей центральной власти. Они вообще самоустранились, их не волнует что за одни сутки 1581 человек попало в больницы. Они этого в упор не хотят замечать.

А то что почти 1600 человек только за 1 день оказалось в больницах, им наплевать. То, что уже 40 тыс в больницах, и скоро койки , врачи, и реанимации закончатся, их не волнует.

Важно

Еще не коллапс, но уже близко. Как украинские больницы встретили третью волну коронавируса

Уровень цинизма и неадекватности просто зашкаливает. Такое впечатление, что власти это делают умышленно.

Вы, наверное, думаете, что граждане этого не видят? Да вот, как раз, люди, это видят намного лучше вас. Весь ад и ужас, который творится в связи с эпидемией, люди видят в первую очередь. Одумайтесь, пока не поздно, пока в стране не наступила полная катастрофа.

Дополнительный аргумент — сравнительный анализ со странами Европы.

Посмотрите на первый график, это уровень госпитализаций на душу населения. На вчера он в Украине составил 834 пациента на 1 млн населения ( пациенты с подтвержденным Ковидом ). Такого не было ни в одной крупной стране Европы.

А теперь посмотрите на второй график, здесь все страны Европы, которые сейчас переживают острую фазу пандемии. Украина уже занимает третье место в Европе.

1. Болгария — 1246

2. Венгрия — 1090

3. Украина — 1016 ( пациенты с подозрением и подтвержденным Ковидом)

3. Украина — 834 ( пациенты с подтвержденным Ковидом )

4. Чехия — 764

5. Польша — 621

6. Словакия — 604

7. Эстония — 520.

Во всех этих странах введены максимальные карантинные ограничения. Во всех — кроме Украины. Наш Кабмин считает, что мы особенные, и нам не нужен карантин по стране. Так вот, для "умников" из Кабмина и с улицы Банковой я расскажу чем это закончится.

Достижение в стране такого высокого уровня госпитализаций приводит к росту смертности среди населения. Все данные есть в открытом доступе на сайте Евростата.

В Болгарии в декабре 2020-го смертность взлетала до +125% на пике госпитализаций.

В Венгрии в декабре был максимум на уровне +66%

В Чехии было два пика, в ноябре +108% и в январе +61%

В Словакии в конце декабря было +99%

В Польше в ноябре было +117%.

В Украине в ноябре прошлого года был рост смертности +30,6%, в декабре +33,8%. Но в ноябре уровень госпитализаций был значительно ниже. Сейчас, при таком уровне госпитализаций, уровень смертности может взлететь до +50%…..+75%, а в отдельных областях может быть +100% и выше.

Но это по ситуации на сегодня. А есть еще одна страшная деталь. Темпы заполнения койко-мест, или скорость заполнения. За сутки, в среднем, почти 900 пациентов заполняют новые койкоместа. В некоторых областях уже большинство больниц и реанимаций заполнены на 100%

Все. Точка. Приплыли. Мест нет! Лечитесь, как хотите, и где хотите. Умирайте дома.

Такими темпами через несколько дней медсистема просто напросто "ляжет". И да, медперсонал тоже болеет. И они тоже люди, они тоже умирают. Лечить будет просто некому. Киев уже очень "успешно" прошел осеннюю волну: в ноябре смертность взлетала +55%, в декабре +53%. В масштабах страны число добавочных смертей за весну может дойти до 100 тысяч.

Во всех странах Европы с уровнем госпитализаций более 500-600 введены жесткие карантины. На всей территории страны. У нас нет. Правительству просто наплевать, что больницы забиты. Оно самоустранилось, оно не желает принимать решения.

Весь этот цирк с перекладыванием ответственности на местные органы самоуправления закончится тем, что лечиться будет негде, и лечить будет некому. Цифра в 100 тысяч добавочных смертей за весеннюю волну никого не пугает? А такой вариант очень вероятен при текущем наплевательстве в отношении противоэпидемческих мероприятий.

Надо срочно вводить полный карантин по всей территории страны, других вариантов нет.

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