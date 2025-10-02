Цены растут и бензина нет: о чем скулит Российский топливный союз

Related video

Я еще раз распишу, что сегодня важного произошло в России. Сегодня Топливный союз написал письмо Новаку, где начал скулить с просьбой помощи.

Топливный союз объединяет все независимые АЗС России. Этот союз пожаловался, что оптовые цены стали выше розничных и АЗС начинают работать в убыток, а также НПЗ отгружают топливо с 2-месячной задержкой по заключенным контрактам.

Дело в том, что Кремль запрещает повышать цены на АЗС выше уровня инфляции, сейчас это 8%. Но на фоне ударов ВСУ по НПЗ оптовые цены улетели. Они на бирже держатся на уровне демпферной отсечки, но это все рисованная ***ня, в реальности цены намного выше и бензина нет.

Но при этом, ФАС жестко трахает АЗС за превышение цен. ВИНКи могут себе позволить держать цены, а вот независимые АЗС — нет.

На этом фоне частные АЗС начинают массово закрываться, т.к. работать в убыток нет дурных.

Важно

Но здесь появляется другая проблема. 60% всех АЗС в России — это частные АЗС. И если, например, в Москве закроется 20% АЗС, то это фигня.

А вот в маленьких городах и деревнях, где нет сетевых АЗС, это уже КАТАСТРОФА. Там просто не будет топлива и негде заправиться.

Уже такое началось. В Крыму 50% АСЗ закрылись.

В Хабаровском крае на 2 районе из 9 АЗС осталась одна!!! Местные занимают очередь в 4 утра!! И про это даже Россия-1 сделала сюжет.

Проблему можно решить очень просто — отпустить цены. Да, бензин будет +40… +50%.

Но вылезет другая проблема — инфляция +20%

Для Кремля это *ОПА.

Прелесть в том, что эти дегенераты думают пропетлять. Список их способов решения просто а*уительный. Сегодня его опубликовали

Увеличить экспорт бензина из Беларуси — думаю, наши ЗСУ этого не позволят. Разрешить использовать октаноповышающие присадки, а именно ММИ — монометиланаилин. Жутко ядовитая х**ня, которая еще и двигатель разрушает, если ее добавлять более чем 1%, а они будут точно больше добавлять. Импорт топлива из третьих стран. Тут тоже все интересно, импортный бензин будет стоить 90 руб на АЗС, при том что Росстат рисует цену 66 рублей. Разница 40%. Кто заплатит за банкет? Неясно. Скорее всего, государство.

Короче, они твердым шагом идут по граблям, выбирая самую худшую стратегию. С чем я их и поздравляю и желаю не сворачивать с выбранного пути, а раз**бать скорее всю экономику к х**ам!

