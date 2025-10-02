Цены растут и бензина нет: о чем скулит Российский топливный союз
Кремль запрещает повышать цены на АЗС выше уровня инфляции, сейчас это 8%. Но на фоне ударов ВСУ по НПЗ оптовые цены улетели. Аналитик Евгений Истребин рассуждает о том, какими последствиями это обернется для экономики РФ.
Я еще раз распишу, что сегодня важного произошло в России. Сегодня Топливный союз написал письмо Новаку, где начал скулить с просьбой помощи.
Топливный союз объединяет все независимые АЗС России. Этот союз пожаловался, что оптовые цены стали выше розничных и АЗС начинают работать в убыток, а также НПЗ отгружают топливо с 2-месячной задержкой по заключенным контрактам.
Дело в том, что Кремль запрещает повышать цены на АЗС выше уровня инфляции, сейчас это 8%. Но на фоне ударов ВСУ по НПЗ оптовые цены улетели. Они на бирже держатся на уровне демпферной отсечки, но это все рисованная ***ня, в реальности цены намного выше и бензина нет.
Но при этом, ФАС жестко трахает АЗС за превышение цен. ВИНКи могут себе позволить держать цены, а вот независимые АЗС — нет.
На этом фоне частные АЗС начинают массово закрываться, т.к. работать в убыток нет дурных.Важно
Но здесь появляется другая проблема. 60% всех АЗС в России — это частные АЗС. И если, например, в Москве закроется 20% АЗС, то это фигня.
А вот в маленьких городах и деревнях, где нет сетевых АЗС, это уже КАТАСТРОФА. Там просто не будет топлива и негде заправиться.
Уже такое началось. В Крыму 50% АСЗ закрылись.
В Хабаровском крае на 2 районе из 9 АЗС осталась одна!!! Местные занимают очередь в 4 утра!! И про это даже Россия-1 сделала сюжет.
Проблему можно решить очень просто — отпустить цены. Да, бензин будет +40… +50%.
Но вылезет другая проблема — инфляция +20%
Для Кремля это *ОПА.
Прелесть в том, что эти дегенераты думают пропетлять. Список их способов решения просто а*уительный. Сегодня его опубликовали
- Увеличить экспорт бензина из Беларуси — думаю, наши ЗСУ этого не позволят.
- Разрешить использовать октаноповышающие присадки, а именно ММИ — монометиланаилин. Жутко ядовитая х**ня, которая еще и двигатель разрушает, если ее добавлять более чем 1%, а они будут точно больше добавлять.
- Импорт топлива из третьих стран. Тут тоже все интересно, импортный бензин будет стоить 90 руб на АЗС, при том что Росстат рисует цену 66 рублей. Разница 40%. Кто заплатит за банкет? Неясно. Скорее всего, государство.
Короче, они твердым шагом идут по граблям, выбирая самую худшую стратегию. С чем я их и поздравляю и желаю не сворачивать с выбранного пути, а раз**бать скорее всю экономику к х**ам!
