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RU артиллерии — сколько, как долго?

Все большее внедрение очень старых типов — М-30 еще присутствовал под Сталинградом! — приведет к дальнейшему изменению состава РУ Арт.

Первые два квартала существенно отклоняются, поскольку сначала действовали воздушно-десантные войска с их воздушно-транспортабельными и, соответственно, более легкими пушками (как САУ 2С9, как полевые пушки Д-30), затем на Донбассе атаковали "повстанцы" ДНР/ЛНР, которые были оснащены преимущественно устаревшим материалом. Поэтому их следует исключить из рассмотрения долгосрочных тенденций. Они в основном существуют с III/22 или IV/22 года;

Доля самоходных орудий, например, падала все быстрее — с 80% в III/22 до 23% в последнее время (рис. 2).

Это смещение было неизбежным, поскольку ПТРК были недостаточно доступными. Недостатком является не только медленное развертывание полевых пушек, что делает их более уязвимыми к контрбатарейному огню и атакам беспилотников, но и значительно большая потребность в личном составе, 7-10 вместо 4-5 человек в зависимости от типа, а также дополнительный тягач. Кроме того, отсутствие брони означает, что даже попадание с близкого расстояния вызывает повреждения.

Дальнейшее значительное сокращение маловероятно.

С увеличением реактивации запасов технический возраст используемых пушек также увеличился, как показано на рис. 3 с указанием десятилетия выпуска.

Начиная с III/23, доля самых современных пушек лишь медленно уменьшается за счет новых образцов; вероятно, она стабилизируется на нынешнем уровне или несколько возрастет. То же самое касается в ближайшем будущем и типов 1970-х годов, то есть прежде всего 2С5/2А36, для которых, как уже было сказано, боеприпасы являются ограничивающим фактором; их количество уменьшится лишь примерно со II/25, когда закончатся запасы 2А36.

В противоположность этому, типы из 50-х и 60-х годов будут частично заменены их предшественниками из 30-х и 40-х годов.

В целом, это будет означать технический шаг назад, что также отразится на средней дальности (несмотря на очень дальнобойную М-46). На начало 2024 года она уже упала с 21-22 км до 18 км и осталась на этом уровне (рис. 4); рост IV/24, скорее всего, связан с малой выборкой и вскоре исчезнет.

Этот прогноз основывается на имеющихся запасах: их средняя дальность составляет всего 17,2 км, что все еще является слишком высоким показателем, поскольку в него, естественно, не включены неопределенные полевые пушки, которые в основном имеют меньшую дальность стрельбы. Новые 2С19/2А65 компенсируют это, так что дальность больше не будет существенно уменьшаться

Что точно изменится, так это распределение калибров, где появился новый игрок — 130-мм М-46 (рис. 5).

152-мм, вероятно, снова увеличится, а 122-мм значительно уменьшится — те несколько единиц, которые мы пока насчитали для IV/24, должны более или менее правильно отражать будущую картину. Тем не менее, 122-мм остается гораздо более важным, чем в начале, 152-мм гораздо более редким — следовательно, для того же разрушительного эффекта нужно выпустить значительно больше снарядов, чем в 2022-23 годах.

Еще одной проблемой, которая будет расти с увеличением разнообразия типов, является более сложная логистика и потребность в обучении — вероятно, уже не останется артиллеристов, которые работали, например, с М-30, и точность стрельбы также станет ниже, что, в свою очередь, увеличит расход боеприпасов.

С другой стороны, резкое сокращение самых тяжелых калибров (207 мм, 240 мм) не является очень значительным. Они в основном используются для обстрела укрепленных позиций, где они уже более чем заменены управляемыми бомбами

Одним из моментов, который еще не рассматривался, является возможность использования оружия иностранного происхождения. На ум приходят Северная Корея и Китай, особенно учитывая недавнюю демонстрацию D-74 в действии — пушки, которые в значительных количествах могут поступать только из этих двух стран.

Однако Северная Корея захочет поставить только ограниченное количество материалов, запасы являются выражением ее собственной паранойи, и после опыта работы с боеприпасами из Северной Кореи сомнительно, что эти пушки особенно пригодны для использования на фронте и не представляют большей опасности для ее собственного экипажа, чем для ВСУ.

Китай, безусловно, также не захочет передавать самое современное оборудование, поскольку он готовится к собственной захватнической войне против Тайваня. Также сомнительно, будет ли поставлено большое количество старых моделей — нельзя недооценивать риск американских санкций.

По моему мнению, нельзя исключать, что некоторое количество будет поставлено, но даже 1 000 пушек продлят срок службы запасов РУ лишь на 3 месяца. Учитывая текущую ситуацию в Восточной Азии, значительного влияния китайских или северокорейских поставок ожидать не стоит

Таким образом, демонстрация Д-74 была чистой пропагандой, вероятно, одним из немногих образцов, все еще хранящихся в их собственных (музейных) запасах, возможно, также проверкой реакции на Западе, чтобы показать китайцам, что у них нет причин бояться каких-либо последствий.

Заключение:

Примерно с начала 2024 года руководство РФ примерно привело состав активных орудий в соответствие с имеющимися запасами. Вместе со значительным увеличением нового производства с лета 2023 года, такие ключевые параметры, как дальность стрельбы, калибр и степень механизации, вряд ли существенно изменятся.

Изменится лишь количество различных типов вооружений, некоторые из которых требуют различных боеприпасов, что усложнит логистику боеприпасов и запасных частей. Растущая потребность в использовании меньших запасов, возможно, также иностранного происхождения (D-74), еще больше обострит эти проблемы.

Несмотря на уменьшение запасов, запасы на складах РУ еще не исчерпаны. Однако их конец предсказуем; даже при очень благоприятных параметрах, запасов хватит лишь до осени 2026 года; более вероятным является окончание на несколько месяцев раньше, в лучшем случае — в конце 2025 года.

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