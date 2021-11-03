Ошибки ценою в жизнь. Три причины рекордной смертности от ковида в Украине

Сегодня Минздрав сообщил о 720 летальных случаях ковида по Украине. За последнюю неделю каждый день в среднем умирало 550 человек. (График1.) Давайте же, наконец-то, разберемся, какие управленческие ошибки допустило руководство нашей страны, и можно ли было избежать этой катастрофы.

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Ошибка 1. Нарушение приоретизации вакцинации. (Рис 2.)

Как известно, вероятность госпитализации и вероятность летального исхода резко возрастает с возрастом пациента. Чем старше человек, тем выше вероятность летального исхода. Согласно данным НСЗУ вероятность летального исхода:

Старше 90 лет — 26,34%

80-89 лет — 19,28%

70-79 лет — 10,38%

60-69 лет — 4,32%

50-59 лет — 1,61%

Именно поэтому, в первую очередь вакцинируют медработников, и людей самого старшего возраста, далее плавно переходя к вакцинации более молодых людей. У нас в феврале нынешнего года тоже так начали делать, а потом Минздрав просто забило на это, начав гнаться за валом, вакцинируя организованные группы на предприятиях, народных и местных депутатов, работников органов власти, и тд и тп.

В результате, сегодня имеем самый низкий уровень вакцинации среди граждан 80+ и 70-79 лет: всего 11% и 24% из них получили первую дозу

Ошибка 2. Провал массовой агитационной компании по вакцинации среди всего населения. (Рис 3.)

В середине лета в Украину начали заходить огромные поставки вакцин. Только за один июль в Украину зашло 7 млн доз вакцин. В августе уже пришло почти 8 млн. А в неделю кололи менее одного миллиона доз. На 1 августа на складах уже лежало 6 млн доз вакцин, далее остатки еще больше росли.

На 1 сентября на складах лежало уже 10 млн. К середине сентября на складах скопилось уже 11,5 млн. Но ОП, Кабмин, Минздрав не смогли вообще ничего сделать. Они смогли снять хорошие фильмы на день Независимости, но на вакцинацию просто забили, как любят шутить, немає повноважень.

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А ведь именно в то время, в июле-августе, надо было разворачивать мощную компанию по популяризации вакцинации. Привлекать лидеров общественного мнения, волонтеров, военных, медиков, религиозных лидеров, глав ОТГ. Ничего этого не делалось вообще. Да, были отдельные попытки, и призывы, но это не было поддержано государством, ТВ, радио, об этом молчали, в итоге, маэмо шо маэмо.

[ + – ] Статистика летальности от коронавируса по Украине

[ + – ] Уровень вакцинации украинцев от коронавируса одной дозой вакцины. График.

Ошибка 3. Поборем ковид койко-местами. (рис 4.)

В сентябре под ковид было выделено 39 тыс. коек. Далее, когда больницы начали заполнять, и многие области начали подходить в введению красных зон, Офис президента дал поручения Кабмину и Минздрав — увеличить коечный фонд.

Минздрав срочно начало подключать новые больницы в авральном порядке, искать врачей, медперсонал, быстро доделывать кислородные трассы, заключать договора на поставки кислорода, но в итоге, это вообще ничему не помогло. Все равно ковид не исчез, и не испугался этого вала койко-мест. Красные зоны все равно пришлось вводить.

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На сегодня уже 16 регионов "красные", и мы получили огромную перегрузку медстистемы, катастрофическую смертность, а всего-то надо было вводить красные зоны тогда, когда они соответствовали критериям, а не рисовать полувиртуальные койко-места. А далее все просто полетело вразнос, и вся глупость власти, ее неспособность мыслить стратегически, вылезла наружу.

В самый разгар оказалось, что на профилактику уходят два крупнейших кислородных завода. Минздрав, зная об этом за месяц, не сделало ничего. Оказалось что всего 1% больниц в Украине имеют свои кислородные генераторы. Все остальные сидят на поставках жидкого и газообразного кислорода, который надо завозить несколько раз в неделю.

После закрытия заводов, больницы были вынуждены экономить кислород, в больницы в экстренном порядке свозили кислородные концентраторы с первички, от волонтеров, или вообще людей госпитализировали со своими. Вот данные на вчера, из файла Минздрава.

Всего коек с кислородом — 74068

Из них обеспечены кислородом за счет концентраторов — 25456

Остальные — это реанимации и койки с централизованной подачей.

Вот эти три системные ошибки привели к страшным последствиям которые мы сейчас наблюдаем. После допущения каждой ошибки, можно было внести исправления на следующем этапе. Шансы были. Но ошибки следовали одна за другой. Уровень планирования — на сейчас, стратегия — нам бы день простоять, нам бы ночь продержаться. Некомпетентность просто зашкаливает. В итоге, маємо те що маємо.

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