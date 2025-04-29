Россия "съела" свои доходы: почему катастрофа федерального бюджета РФ неизбежна
Финансовая катастрофа России — это не художественный образ, а суровая реальность, с которой страна-агрессор уже сталкивается, утверждает системный аналитик Евгений Истребин. И показывает это, опираясь на данные из открытых российских источников.
Я тут весь день думал над этими графиками. Прикол в том, что надо смотреть на ситуацию в комплексе.
Смотрите, что имеем на данный момент:
- общий пром. индекс от Росстата упал до уровня июля-24;
- индекс от Росстата (оранж) без "военки" упал еще глубже, до уровня весны-2023;
- альтернативный индекс НИУ-ВШЕ упал до уровня мая-2023;
- а вместе с этим по налоговым доходам бюджета мы видим — общие доходы бюджета в марте остановили рост и выросли на символические +0,3%.
Теперь смотрим на ситуацию дальше !!!
Индекс пром. производства с учетом того, что ЦБ РФ оставил ключевую ставку без изменений в 21%, продолжит падение!!!
На поступления налогов влияют 2 показателя:
- Нефтегазовые доходы, Рейтерз прогнозирует падение в апреле на 22%.
- НЕнефтегазовые доходы, из-за падения гражданского индекса пром. производства, падение этих доходов, вероятно, будет продолжаться, даже несмотря на инфляцию в 10% и несмотря на падение цен на нефть, которое было в апреле, потому что в марте еще не работал эффект падения нефти ниже 70 дол ("Брент").
В итоге имеем.
Падение будущих доходов сразу по двум направлениям:
- От падения цены на нефть и газ (нефтегазовые доходы).
- Ненефтегазовые доходы из-за падения индекса гражданской промышленности.
То есть, если даже нефть отскочит до уровня 70–75, это все равно не спасет гражданский сектор, который падал и при более высокой цене на нефть.
Напротив, если цена на нефть будет находиться в районе 60–65, это еще сильнее ударит по обоим секторам индекса пром. производста + провал по нефтегазовым доходам!!!!
В апреле сойдутся 2 фактора, которые ускорят падение!!!!!!!!!
Более опасный для них — фактор падения промышленного индекса гражданской экономики. Они наконец-то ее смогли добить!!! И я не знаю способа, как это можно исправить!!!!
Любые денежные вливания приведут только к росту инфляции, которая уже более 10%, а может вообще сорваться в штопор!!!
Короче, ГОЙДА !!!
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То, что написал выше, повторю умными словами.
Мы имеем 2 независимых фактора падения доходов федерального бюджета.
Одновременное воздействие этих факторов приведет к взаимному усилению.
Спад в гражданской промышленности для бюджета более важен. Но и падение нефтегазовых доходов тоже имеет значение.
Таким образом, наличие двух относительно независимых факторов может привести к катастрофическим последствиям для совокупных доходов бюджета.
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