Россия "съела" свои доходы: почему катастрофа федерального бюджета РФ неизбежна

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Я тут весь день думал над этими графиками. Прикол в том, что надо смотреть на ситуацию в комплексе.

Смотрите, что имеем на данный момент:

общий пром. индекс от Росстата упал до уровня июля-24;

индекс от Росстата (оранж) без "военки" упал еще глубже, до уровня весны-2023;

альтернативный индекс НИУ-ВШЕ упал до уровня мая-2023;

а вместе с этим по налоговым доходам бюджета мы видим — общие доходы бюджета в марте остановили рост и выросли на символические +0,3%.

Теперь смотрим на ситуацию дальше !!!

Индекс пром. производства с учетом того, что ЦБ РФ оставил ключевую ставку без изменений в 21%, продолжит падение!!!

На поступления налогов влияют 2 показателя:

Нефтегазовые доходы, Рейтерз прогнозирует падение в апреле на 22%. НЕнефтегазовые доходы, из-за падения гражданского индекса пром. производства, падение этих доходов, вероятно, будет продолжаться, даже несмотря на инфляцию в 10% и несмотря на падение цен на нефть, которое было в апреле, потому что в марте еще не работал эффект падения нефти ниже 70 дол ("Брент").

В итоге имеем.

Падение будущих доходов сразу по двум направлениям:

От падения цены на нефть и газ (нефтегазовые доходы). Ненефтегазовые доходы из-за падения индекса гражданской промышленности.

То есть, если даже нефть отскочит до уровня 70–75, это все равно не спасет гражданский сектор, который падал и при более высокой цене на нефть.

Напротив, если цена на нефть будет находиться в районе 60–65, это еще сильнее ударит по обоим секторам индекса пром. производста + провал по нефтегазовым доходам!!!!

В апреле сойдутся 2 фактора, которые ускорят падение!!!!!!!!!

Более опасный для них — фактор падения промышленного индекса гражданской экономики. Они наконец-то ее смогли добить!!! И я не знаю способа, как это можно исправить!!!!

Любые денежные вливания приведут только к росту инфляции, которая уже более 10%, а может вообще сорваться в штопор!!!

Короче, ГОЙДА !!!

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То, что написал выше, повторю умными словами.

Мы имеем 2 независимых фактора падения доходов федерального бюджета.

Одновременное воздействие этих факторов приведет к взаимному усилению.

Спад в гражданской промышленности для бюджета более важен. Но и падение нефтегазовых доходов тоже имеет значение.

Таким образом, наличие двух относительно независимых факторов может привести к катастрофическим последствиям для совокупных доходов бюджета.

Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

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