Украину привязали к Европе: о чем договорились на саммите НАТО в Гааге

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Опубликован текст итогового коммюнике саммита НАТО в Гааге, согласованного всеми 32 участниками, то есть США в том числе.

Вопреки опасениям, что Украина не будет упомянута в итоговом коммюнике, Украина там есть, и даже больше:

"Союзники подтверждают свои прочные суверенные обязательства по оказанию помощи Украине, безопасность которой способствует нашей безопасности, и в этой связи прямые вклады в оборону Украины и ее оборонную промышленность будут включены в расчет оборонных расходов союзников".

То есть, фактически помощь Украине становится частью оборонных бюджетов стран НАТО. И, как ни крути, это прочно привязывает Украину к коллективной обороне Европы, какой бы смягченной ни была формулировка коммюнике по отношению к России.

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(В новом коммюнике Россия не называется агрессором и убрана формулировка о том, что Россия несет полную ответственность за развязанную войну, хотя Россия все еще указана в качестве главной угрозы Евроатлантической безопасности).

И еще два важных пункта:

страны НАТО обязуются увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП к 2035 году, и сопротивлявшейся Испании это тоже касается;

все 32 страны подтверждают железную приверженность (ironclad commitment) 5-й статье НАТО о коллективной обороне (нападение на одного — нападение на всех).

Все — значит, и США в том числе. В последние дни были спекуляции насчет того, что США откажутся от этих обязательств.

В общем, в коммюнике все лучше, чем можно было ожидать.

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