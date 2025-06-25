Королева Нидерландов в ярком комбинезоне поразила Трампа и мировых лидеров на саммите НАТО

Королева Нидерландов Максима привлекла внимание в ярком салатовом комбинезоне, когда она и ее супруг, король Виллем-Александр, устроили президенту Дональду Трампу и другим мировым лидерам королевский прием на саммите НАТО.

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Нидерландская монаршая пара появилась на публике, приветствуя мировых лидеров из 32 стран, включая Трампа, президента Франции Эммануэля Макрона, президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, на Всемирном форуме в Гааге, что стало первым случаем, когда Нидерланды принимали саммит НАТО, пишет New York Post.

54-летняя королева Максима, которая любит моду, затмила некоторых самых влиятельных фигур мира, поразив своим драпированным ансамблем во время общего фото на саммите.

Саммит НАТО в Гааге Фото: Getty Images

Кто такая королева Максима

Максима, известная своим ярким чувством стиля, является бывшим инвестиционным банкиром Нью-Йорка, которую когда-то называли "самой интересной" королевской особой Европы. А родилась она вообще в Аргентине.

Саммит НАТО в Гааге Фото: Getty Images

Женщина познакомилась со своим будущим мужем, тогдашним кронпринцем Виллемом-Александром, на вечеринке в Испании в 1999 году, когда она работала экономистом в Deutsche Bank в Нью-Йорке, и они влюбились друг в друга.

Впрочем, проблемой стало то, что отец Максимы служил министром жестокого военного правительства хунты в Аргентине во время печально известной "Грязной войны". Бывшая королева Нидерландов Беатрикс не обращала на это внимания и благословила брак своего старшего сына, назвав Максиму "умной, современной женщиной".

Виллем-Александр взошел на престол в 2013 году, через год после свадьбы пары, а его возлюбленная быстро обрела популярность благодаря своей харизме и сообразительности. Максима, которую часто называют иконой стиля, также известна своей активной позицией по многим вопросам, никогда не чураясь сложных политических проблем, таких как иммиграция, и заслужила похвалу за то, что выступает за права ЛГБТК+.

Король Виллем-Александр и королева Максима Фото: Getty Images

Королевскую пару уважают за их непринужденный подход к монаршей жизни, они отказались от церемонии коронации и решили отправить своих трех дочерей — принцессу Катарину-Амалию, принцессу Алексию и принцессу Ариану в государственную школу, а не в элитное частное заведение. Первая, известная как принцесса Оранская, является наследницей нидерландского престола.

Что носила королева Максима на саммите НАТО

Комбинезон из мягкого шелка Rippas с рукавами в лаймовом оттенке от бельгийского бренда Maison Natan.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Королева Максима позировала вместе со своим мужем, королем Виллемом-Александром, когда они собрались со своими тремя дочерьми для семейного фото.

Сериал о королеве Максиме повлиял на жену короля Виллема-Александра.

Кроме того, старшая дочь королевы Максима Амалия встречается с болгарским князем.