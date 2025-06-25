Королева Нідерландів у яскравому комбінезоні вразила Трампа та світових лідерів на саміті НАТО
Королева Нідерландів Максима привернула увагу в яскравому салатовому комбінезоні, коли вона та її чоловік, король Віллем-Олександр, влаштували президенту Дональду Трампу та іншим світовим лідерам королівський прийом на саміті НАТО.
Нідерландська монарша пара зʼявилася на публіці, вітаючи світових лідерів з 32 країн, включаючи Трампа, президента Франції Еммануеля Макрона, президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, на Всесвітньому форумі в Гаазі, що стало першим випадком, коли Нідерланди приймали саміт НАТО, пише New York Post.
54-річна королева Максима, яка любить моду, затьмарила деяких найвпливовіших постатей світу, вразивши своїм драпірованим ансамблем під час загального фото на саміті.
Хто така королева Максима
Максима, відома своїм яскравим почуттям стилю, є колишньою інвестиційною банкіркою Нью-Йорка, яку колись називали "найцікавішою" королівською особою Європи. А народилася вона взагалі в Аргентині.
Жінка познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком, тодішнім кронпринцем Віллемом-Олександром, на вечірці в Іспанії в 1999 році, коли вона працювала економісткою в Deutsche Bank у Нью-Йорку, і вони закохалися одне в одного.
Втім, проблемою стало те, що батько Максими служив міністром жорстокого військового уряду хунти в Аргентині під час сумнозвісної "Брудної війни". Колишня королева Нідерландів Беатрікс не зважала на це і благословила шлюб свого старшого сина, назвавши Максиму "розумною, сучасною жінкою".
Віллем-Олександр зійшов на престол у 2013 році, через рік після весілля пари, а його кохана швидко здобула популярність завдяки своїй харизмі та кмітливості. Максима, яку часто називають іконою стилю, також відома своєю активною позицією з багатьох питань, ніколи не цураючись складних політичних проблем, таких як імміграція, і заслужила похвалу за те, що виступає за права ЛГБТК+.
Королівську пару поважають за їх невимушений підхід до монаршого життя, вони відмовилися від церемонії коронації та вирішили відправити своїх трьох дочок — принцесу Катаріну-Амалію, принцесу Алексію та принцесу Аріану до державної школи, а не до елітного приватного закладу. Перша, відома як принцеса Оранська, є спадкоємицею нідерландського престолу.
Що носила королева Максима на саміті НАТО
Комбінезон з м'якого шовку Rippas з рукавами в лаймовому відтінку від бельгійського бренду Maison Natan.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Королева Максима позувала разом зі своїм чоловіком, королем Віллемом-Олександром, коли вони зібралися зі своїми трьома дочками для сімейного фото.
- Серіал про королеву Максиму вплинув на дружину короля Віллема-Олександра.
Крім того, старша дочка королеви Максима Амалія зустрічається з болгарським князем.