Королева Нідерландів у яскравому комбінезоні вразила Трампа та світових лідерів на саміті НАТО

Королева Нідерландів Максима привернула увагу в яскравому салатовому комбінезоні, коли вона та її чоловік, король Віллем-Олександр, влаштували президенту Дональду Трампу та іншим світовим лідерам королівський прийом на саміті НАТО.

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Нідерландська монарша пара зʼявилася на публіці, вітаючи світових лідерів з 32 країн, включаючи Трампа, президента Франції Еммануеля Макрона, президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, на Всесвітньому форумі в Гаазі, що стало першим випадком, коли Нідерланди приймали саміт НАТО, пише New York Post.

54-річна королева Максима, яка любить моду, затьмарила деяких найвпливовіших постатей світу, вразивши своїм драпірованим ансамблем під час загального фото на саміті.

Саміт НАТО в Гаазі Фото: Getty Images

Хто така королева Максима

Максима, відома своїм яскравим почуттям стилю, є колишньою інвестиційною банкіркою Нью-Йорка, яку колись називали "найцікавішою" королівською особою Європи. А народилася вона взагалі в Аргентині.

Саміт НАТО в Гаазі Фото: Getty Images

Жінка познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком, тодішнім кронпринцем Віллемом-Олександром, на вечірці в Іспанії в 1999 році, коли вона працювала економісткою в Deutsche Bank у Нью-Йорку, і вони закохалися одне в одного.

Втім, проблемою стало те, що батько Максими служив міністром жорстокого військового уряду хунти в Аргентині під час сумнозвісної "Брудної війни". Колишня королева Нідерландів Беатрікс не зважала на це і благословила шлюб свого старшого сина, назвавши Максиму "розумною, сучасною жінкою".

Віллем-Олександр зійшов на престол у 2013 році, через рік після весілля пари, а його кохана швидко здобула популярність завдяки своїй харизмі та кмітливості. Максима, яку часто називають іконою стилю, також відома своєю активною позицією з багатьох питань, ніколи не цураючись складних політичних проблем, таких як імміграція, і заслужила похвалу за те, що виступає за права ЛГБТК+.

Король Віллем-Олександр та королева Максима Фото: Getty Images

Королівську пару поважають за їх невимушений підхід до монаршого життя, вони відмовилися від церемонії коронації та вирішили відправити своїх трьох дочок — принцесу Катаріну-Амалію, принцесу Алексію та принцесу Аріану до державної школи, а не до елітного приватного закладу. Перша, відома як принцеса Оранська, є спадкоємицею нідерландського престолу.

Що носила королева Максима на саміті НАТО

Комбінезон з м'якого шовку Rippas з рукавами в лаймовому відтінку від бельгійського бренду Maison Natan.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Королева Максима позувала разом зі своїм чоловіком, королем Віллемом-Олександром, коли вони зібралися зі своїми трьома дочками для сімейного фото.

Серіал про королеву Максиму вплинув на дружину короля Віллема-Олександра.

Крім того, старша дочка королеви Максима Амалія зустрічається з болгарським князем.