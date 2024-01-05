Амалія, кронпринцеса Нідерландів, зустрічається з болгарським князем

Спадкова принцеса Нідерландів Амалія, судячи з усього, знайшла свого прекрасного принца. Місцеві таблоїди пишуть про її бойфренда, болгарського князя.

Related video

20-річну принцесу Амалію, спадкоємицю престолу Нідерландів, підозрюють у зв'язку з 26-річним іспанцем Борисом Саксен-Кобург-Готським. Борис також має титул князя Тирновського і є спадкоємцем болгарського престолу, якого нині не існує. Про це пише Daily Mail.

26-річний Борис, який народився в Іспанії, є сином покійного принца Кардама Тирновського, який помер 2015 року у віці 52 років.

Борис, князь Тирновський

Скульптор, який навчався в Лондонській школі витончених мистецтв у Вімблдоні, є спадкоємцем неіснуючого болгарського престолу.

Тепер його пов'язують зі спадковою принцесою Катаріною-Амалією, і їх навіть помітили на весіллі герцогині Медінаселі в жовтні минулого року.

Борис Саксен-Кобург-Готський народився в Мадриді в жовтні 1997 року в сім'ї принца Кардама і Міріам Унгрія-і-Лопес. Його батько помер 2015 року, а 2022 року його мати знову вийшла заміж, що дало Борису зв'язок з іншою королівською родиною.

Його вітчим — принц Газі бін Мухаммад, двоюрідний брат короля Йорданії Абдалли II.

Крім цих зв'язків, Борис також має тісні зв'язки з іспанською королівською родиною — особливо після смерті батька.

За даними іспанського журналу Hola! Бориса і спадкоємицю престолу Нідерландів пов'язує близька дружба, він став однією з її найбільш довірених осіб, а також між ними, ймовірно, є почуття.

Кронпринцеса Нідерландів Катаріна-Амалія, якій зараз 20 років, часто проводить час разом з Борисом і спільними друзями, коли вона приїжджає в Мадрид, його рідне місто.

Під час навчання Борис провів кілька років у Лондоні, де здобув ступінь у галузі образотворчих мистецтв. Роки його навчання збіглися з пандемією Covid, під час якої він створив скульптуру, яку продав на аукціоні на допомогу NHS Charities Together — тій самій асоціації, для якої капітан сер Том Мур зібрав сотні мільйонів фунтів стерлінгів.

Поки він навчався в Лондоні, його супроводжували мати, а також брат Бельтран.

Міріам говорила, що дуже пишається своїм сином за те, що він будує свою власну кар'єру, а не веде дозвільне життя багатого аристократа.

Також Амалія і Борис могли зблизитися, бо їхні сім'ї дружать. Королева Нідерландів Беатрікс близька з Маргаритою і Симеоном Болгарським. Беатрікс і король Нідерландів Віллем-Олександр були присутні в Мадриді на похоронах принца Кардама, батька Бориса.

Спадкова принцеса Нідерландів Катаріна-Амалія Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше Фокус писав про юних принців і принцес, які коли-небудь займуть європейські престоли.