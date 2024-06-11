Королева Максима показала трьох дорослих доньок (фото, відео)

Старші члени монаршої родини зібралися разом у літньому саду. До них приєднався домашній улюбленець Мамбо.

Королева Нідерландів Максима показала трьох доньок. Сімейні знімки зʼявилися на офіційному акаунті монаршої родини в Instagram.

53-річна Максима позувала разом зі своїм чоловіком, королем Віллемом-Олександром, 57, коли вони зібралися зі своїми трьома дочками, принцесами Катаріною-Амалією, 20, Алексією, 19, і Аріаною, 17, на літніх кадрах.

До королівських персон приєднався їхній домашній улюбленець — пудель Мамбо.

Мати трьох дітей позувала в білій напівпрозорій блузці та штанах.

На фотографіях, зроблених у Палаці Гейс-тен-Бос у Гаазі, молоді члени монаршої сім’ї посміхалися, позуючи разом перед камерою.

Королівська родина Нідерландів

Принцеса Алексія позувала у світло-коричневому блейзері та трикотажній сукні в смужку, а принцеса Аріана та принцеса Амалія віддзеркалювали гардероб своєї матері у білій лляній сукні та кремових штанах відповідно.

Тим часом король Віллем Олександр постав у темно-синьому костюмі, сорочці в клітку та з чорним шкіряним поясом.

На одному з кадрів Максима обіймає свою старшу доньку принцесу Амалію, яка стане одного дня королевою Нідерландів.

Королівська родина Нідерландів

Нагадаємо, як серіал про королеву Максиму вплинув на дружину короля Віллема-Олександра.

Також Фокус писав про розвиток особистого життя принцеси Амалії, яка зустрічається з болгарським князем.