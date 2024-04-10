Змінив графік: як серіал "Максима" вплинув на королеву Нідерландів (фото, відео)

Серіал про життя королеви Нідерландів вийде в прокат тільки 20 квітня. Але навіть після появи в мережі тизера багатосерійного фільму кількість підданих, охочих зустрітися з королевою, значно зросла.

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У Нідерландах готують до прем'єри серіал про королеву Максиму, який розповість про кохання до неї короля Нідерландів Віллема-Олександра. Про це пише Daily Mail.

Серіал із шести серій, прем'єра якого призначена на 20 квітня, розповідає про виховання голландської королеви в Аргентині й про те, як випадкова зустріч із тодішнім 56-річним принцом Віллемом-Олександром назавжди змінила хід її життя.

Фільм, який ще не вийшов у прокат, уже позначився на житті та обов'язках королеви Нідерландів. Як зазначає ЗМІ, її графік ущільнився у зв'язку з тим, що з Максимою хочуть зустрітися дедалі більше і більше громадян, які з нетерпінням очікують прем'єри багатосерійного фільму.

Що відомо про серіал "Максима"

Серіал розповідає історію шляху Максими від її ранніх років в Аргентині та Нью-Йорку до її майбутнього як королеви Нідерландів. Сьогодення починається в Севільї 1999 року, коли Максима зустрічає спадкоємного принца Віллема-Олександра і згадує свій минулий досвід, що перетворив її на ту жінку, якою вона є сьогодні. У серіалі розповідається про Максиму, яка налагоджує свої стосунки зі спадкоємним принцом Нідерландів і просувається до вершини, стикаючись на своєму шляху з труднощами, включно з протиріччями навколо політичної кар'єри її батька під час режиму Відели.

Головні ролі в серіалі виконують:

Максима — Дельфіна Чавес

Віллем-Олександр — Мартін Лакмаєр

Беатрікс — Елсі де Брау

Клаус — Себастьян Кох

Батьки Максими: Марія Паме Соррег'єта — Валерія Алонсо

Батьки Максими: Хорхе Соррег'єта — Даніель Фрейре

Колишній хлопець Максими Тіціано — грає Іван Лападула

Продюсеркою фільму "Максима" є Рейчел ван Боммел з Millstreet Films у співпраці з FBO та Beta Film, за підтримки Голландського кінофонду Production Incentive, програми Creative Europe MEDIA та Бельгійського податкового притулку. Режисери Саскія Дісінг, Йосьє Дук та Іван Лопес Нуньєс. Сценарій написали Марні Блок, Ільзе Отт, Джудіт Гаудсміт, Діде Зіллінгер Моленаар і Сіцке Кок.

"Максиму" можна буде транслювати в Нідерландах з 20 квітня. Серіал уже продано в багато країн, як-от Німеччина, Бельгія, Латинська Америка, Хорватія, Австрія, Ізраїль, Латвія і Словаччина.

Серіал розповідає історію шляху Максими від її ранніх років в Аргентині та Нью-Йорку до її майбутнього як королеви Нідерландів Серіал розповідає історію шляху Максими від її ранніх років в Аргентині та Нью-Йорку до її майбутнього як королеви Нідерландів

Нагадаємо, дещо раніше актриса Мішель Андраде розповіла про зйомки в серіалі "Корона". За її словами, зйомки проходили на Майорці, куди вона літала двічі. Причому туди вона літала разом із матір'ю. У серіалі Мішель зіграла невелику роль покоївки, на ім'я Б'янка, яка працює на яхті єгипетського мільярдера Мохаммеда Аль-Файєда.

А восени 2023 року стало відомо про те, що на аукціоні продадуть реквізит із серіалу "Корона". У такий спосіб фанати отримали можливість придбати унікальні речі на кшталт копії знаменитого трону з Вестмінстерського абатства, сукні помсти принцеси Діани, золотої карети, королівської мантії та навіть обручки, оригінал якої нині красується на пальці Кейт Міддлтон.