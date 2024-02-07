Вийшов перший трейлер серіалу про кохання короля Нідерландів Віллема-Олександра і королеви Максими

Вибір кронпринца свого часу вважався скандальним. Максиму засуджували за зв'язок її батька з хунтою.

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Відповідь "Короні" з Нідерландів. Вийшов новий трейлер серіалу "Максима" про життя королеви Максими. Нідерландський стримінговий сервіс Videoland випустив тизер перед шестисерійним серіалом Mill Street Films, який вийде 20 квітня. Про це пише Daily Mail.

У серіалі відтворили першу зустріч Максими з королем Віллемом-Олександром під час ярмарку в Севільї 1999 року, і ці події переплітаються зі злетами й падіннями пари, включно із зустріччю з її майбутніми родичами, Беатрікс Нідерландською і Клаусом фон Амсбергом, і заручинами.

Двохвилинний кліп розпочався з розповіді Дельфіни Чавес, яка грає головну роль, на кадрах, де чоловік і його дочка проводять час разом у полі в Аргентині, де виросла Максима.

"Мій батько завжди говорив мені, що я маю прагнути більшого і багато працювати. Він навчив мене всього. Я та, хто я є, завдяки йому", — каже голос за кадром.

Пізніше Максиму можна побачити на вечірці під час щорічного весняного ярмарку в Севільї 25 років тому в шикарній червоній сукні з відкритими плечима.

"Максима, ось Вілллем-Олександр, принц Нідерландів", — каже друг, представляючи його.

Мартейн Лакмаєр, який грає монарха, потім запитав Максиму, "як аргентинська жінка опинилася на Волл-стріт", маючи на увазі її час роботи як віцепрезидентки підрозділу ринків, що розвиваються, компанії Dresdner Kleinwort Benson у Нью-Йорку.

"Це довга історія", — відповіла вона. "Ну, у мене є час", — кокетливо пожартував кронпринц.

Серіал розповість про виховання королеви Максими в Аргентині і про те, як випадкова зустріч із королем Віллемом-Олександром назавжди змінила хід її життя.

Також у серіалі розкажуть, чому батькові Максими не дозволили бути присутнім на весіллі: через його політичне минуле.

Королева Максима і король Віллем-Олександр Фото: Інстаграм koninklijkhuis

Він обіймав посаду міністра сільського господарства за режиму генерала Хорхе Рафаеля Відели, головнокомандувача армії і члена правої хунти, яка керувала Аргентиною.

Що відомо про королеву Нідерландів Максиму

Батько Максими, Хорхе Соррег'єта (1928-2017), був міністром сільського господарства в уряді аргентинського диктатора Відели. За правління Відели було вбито понад 30 тисяч осіб: їх скидали з гелікоптерів у море, топили в бетоні і таємно розстрілювали. Віделу в підсумку заарештували, прокуратура Нюрнберга видала міжнародний ордер на його арешт за вбивство німецьких громадян. Його було засуджено до 50 років і він помер у в'язниці 2013 року.

У Максими велика сім'я: у неї два рідні брати — Мартін і Хуан, одна рідна сестра Інес, яка покінчила життя самогубством (1984-2018), і є три старші єдинокровні сестри, діти її батька від його першої дружини Марії Лопес Гіл.

Королева Максима і король Віллем-Олександр Фото: Інстаграм koninklijkhuis

Максима виросла в Буенос-Айресі, здобула ступінь з економіки в Католицькому університеті Аргентини, а потім переїхала до США, щоб працювати в низці банків Нью-Йорка.

До їх числа входила робота віце-президентом з інституційних продажів у Латинській Америці у фінансовому домі HSBC James Capel Inc. у Нью-Йорку, а потім перехід у Deutsche Bank, де вона стала віце-президентом з інституційних продажів.

Вона й не підозрювала, що у квітні 1999 року, відпочиваючи в Севільї, вона зустріне кохання всього свого життя.

Пара була присутня на вечірці на щорічному весняному ярмарку в Севільї, де вона зіткнулася зі своїм майбутнім чоловіком принцом Віллемом-Олександром.

Хоча у них були серйозні стосунки, Максима щосили намагалася зберегти в таємниці особистість принца.

Вона згадувала: "Я щоразу розповідала їм щось нове про Віллема, але в якийсь момент мені не залишалося нічого іншого, як сказати: "Він принц Нідерландів".

Наступного року, у травні 2000 року, Максима переїхала на роботу в представництво Deutsche Bank у Європейському Союзі в Брюсселі, Бельгія.

Незабаром після переїзду, 2001 року, Віллем освідчився Максимі, катаючись на ковзанах на ставку біля палацу Г'юс-тен-Бош.

Пара одружилася 1 лютого 2002 року в амстердамській Новій церкві, проте підготовка до весілля була непростою, і минуле її батька загрожувало їхньому шлюбу.

Королівське весілля Фото: Фото: Gettyimages

У Нідерландах стало предметом загальнонаціональних дебатів, чи може Максіма стати частиною королівської сім'ї через зв'язки її батька з правою хунтою, яка керувала Аргентиною.

Незважаючи на триваючі розбіжності, мати Віллема-Олександра, на той час королева Беатрікс, продовжувала приймати Максиму у своєму будинку.

Максимі та Віллему дозволили одружитися тільки після того, як голландський парламент, який розслідував минуле її батька, дійшов висновку, що майбутня королева нічого не знала про військові звірства. У роки хунти вона вчилася в початковій школі.

Королівська родина Нідерландів Фото: Інстаграм koninklijkhuis

У пари троє дітей: 19-річна принцеса Амелія, 17-річна принцеса Алексія і 15-річна принцеса Аріана.

Розказаний з точки зору Максими, серіал покликаний пояснити протиріччя навколо політичної кар'єри її батька, в той час як вона одночасно регулює свої стосунки зі спадкоємним принцом.

Нагадаємо, раніше королева Максима вийшла у світ, з'явившись на концерті в Амстердамі в стильному образі.