Вічно юна перша леді Південної Кореї вибрала вишукане вбрання для королівського бенкету в Нідерландах

Король Віллем-Олександр і його дружина Максима приймали у себе президента Юн Сок Йоля і його дружину Кім Кон Хі.

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Днем раніше стартував офіційний візит президента Південної Кореї Юн Сок Йоля і першої леді Кім Кон Хі до Нідерландів. Традиційно, їх зустрічали король і королева Нідерландів. І після офіційних заходів відбувся державний банкет в Амстердамі. На якому королева Максима сяяла в оксамитовій сукні винного кольору і тіарі, а перша леді Південної Кореї продемонструвала своє бездоганне почуття стилю в ефектній сукні з пишною спідницею. Про це пише Daily Mail.

Король і королева Нідерландів провели державний банкет на честь президента Південної Кореї Юн Сок Йоля та його дружини Кім Кон Хі, які зараз перебувають із державним візитом у Нідерландах — лише через місяць після того, як їх прийняли у Великій Британії король Чарльз і королева Камілла.

На церемонії на історичній центральній площі Дам в Амстердамі Юн і Віллем-Олександр оглянули почесну військову варту і поспілкувалися з дітьми, які розмахують корейськими та голландськими прапорами.

Президент Південної Кореї та король Нідерландів із подружжям

А ввечері відбувся державний банкет. На якому вся увага була прикута до запрошених дам і особливо до першої леді Південної Кореї.

Перша леді Південної Кореї з чоловіком Фото: Getty Images

51-річна Кім Кон Хі знову вразила своїм неймовірно юним виглядом. І своїм оригінальним вечірнім вбранням. Перша леді обрала чорну сукню лаконічного фасону з пишною спідницею та рукавами. А образ доповнила темно-синіми короткими рукавичками і мінімальним набором прикрас, які не відвертали увагу від її елегантної зачіски та обличчя.

На державному банкеті королева Максима сяяла в сукні довжиною до підлоги з довгими рукавами, пишною спідницею і мереживними вставками. Вбрання винного кольору королева доповнила тіарою з рубінами.

Президент Південної Кореї з дружиною і король Нідерландів з дружиною Фото: Getty Images

Нагадаємо, президент Південної Кореї розпочав візит до Нідерландів у вівторок (12 грудня), сподіваючись створити "чіп-альянс" між двома світовими виробниками напівпровідників на тлі зростаючої технологічної напруженості з Китаєм.

Державний банкет у Нідерландах

Юн Сок Йоль стане першим іноземним лідером, який відвідає суворо контрольовані виробничі потужності "чистих приміщень" голландського технологічного гіганта ASML, що виробляє передові машини для виробництва напівпровідникових чипів.

Ці високотехнологічні чипи є джерелом "життєвої сили" глобальної економіки, їх можна знайти в усьому: від смартфона у вашій кишені до автомобіля, яким ви керуєте, але напівпровідники також стали полем битви між Китаєм і Заходом.

Вашингтон і Нідерланди входять до числа держав, які запровадили обмеження на експорт сучасного обладнання для виробництва чипів до Китаю, побоюючись, що Пекін може використовувати його для виробництва новітньої зброї.

Оскільки конкуренція з Китаєм загострюється, напівпровідникова промисловість стає "стратегічно важливішою, ніж будь-коли раніше, що робить цей візит до Нідерландів особливо значущим", додав Юн.

Під час його візиту на ASML до Юна приєднаються керівники найбільших виробників чипів Samsung Electronics і SK Hynix.

Очікується, що дві країни підпишуть кілька угод після зустрічі Юна і прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте в середу.

Раніше президент і перша леді Південної Кореї відвідали Велику Британію, де на їхню честь влаштував пишний банкет король Чарльз і королева Камілла.