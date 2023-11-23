Цукрові квіти і теплі сидіння: як у Букінгемському палаці готувалися до прийому президента Південної Кореї

Напередодні відбувся урочистий прийом на честь президента Південної Кореї Юн Сок Єля і першої леді, і в палаці показали, як готувалися до вечері.

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Розфарбовані вручну квіти цукрового гібіскуса для пудингу, канделябри у формі яблунь, оповитих зміями, і секретний електричний обігрівач у дерев'яному корпусі, щоб зігрівати короля і королеву. У Букінгемському палаці показали, як готувалися до урочистого прийому на честь президента Південної Кореї Юн Сок Єля і першої леді Кім Кон Хі. Слугам довелося поставити на столи близько 300 тарілок і 2000 столових приборів. Про це пише Daily Mail.

Від високих вітрин із сезонними квітами до позолоченого срібла епохи короля Георга IV, всі знайомі деталі, що складають державний банкет у Букінгемському палаці, були присутні під час державного візиту президента Південної Кореї у вівторок ввечері.

Прийом у Букінгемському палаці

Але в королівській резиденції нового короля дме легкий вітерець змін — і час від часу можна помітити тонкі ознаки нового режиму.

Каскадні папороті, взяті з теплиць у Віндзорі, стояли поруч із більш традиційними квітковими композиціями. Після банкету, з огляду на екологічні сертифікати Його Величності, папороті пересадять у горщики і використають знову.

Кришталеві келихи і порцеляну на "верхньому столі" непомітно очистили від шифру EIIR, що прикрашав їх останні 70 років, і замінили шифром CIIIR її сина.

Підготовка до прийому в Букінгемському палаці

Однак у королівських офортистів не було часу змінити всі шифри.

Підготовка до прийому тривала в бальному залі палацу вже кілька днів. У вівторок увечері глибоко всередині палацу бігала армія лакеїв і жінок у лівреях, деякі з яких ще не застебнули краватки, вносячи останні зміни.

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На вечерю гостям пропонували розписаний вручну вишукано-ніжний цукровий гібіскус сирійський, національну квітку Південної Кореї.

Пізніше в офіційному акаунті королівської сім'ї показали, як розписували і готували це частування.

Підготовка до прийому в Букінгемському палаці

Також подавали тарталетки з яйця-пашот, шпинатного пюре, грудку віндзорського фазана, і набір вин.

Усі частування подавали на тарілках і тарелях великого сервізу (понад 4000 предметів) і на сріблі із золотими візерунками.

Його замовив Георг IV, коли принц Уельський, королівським ювелірам Rundell, Bridge & Rundell 1811 року і вже тоді коштував 60 000 фунтів стерлінгів.

Викладений під пильним оком йомена Комори тарілок, сервіз містить 14 супниць, 288 обідніх тарілок, 118 сільничок, 12 відер для льоду, 12 дзеркальних плато, 58 підставок і 107 канделябрів.

На кожній тарілці стояла серветка, складена в стилі "голландського капелюшка", бічна тарілка, два ножі, дві виделки, десертна ложка і виделка, а також ніж для масла.

Гостям також видають шість келихів: келих для шампанського, один для води, два для вина, ще один для десертної страви і портвейну.

Для сервірування банкету необхідно понад 2000 столових приборів, всі вони взяті з Великого сервізу, включно з такими предметами, як лопатки для льоду і ложки для оливок.

Король Чарльз оглядає стіл

Також на стіл виставляють графинчики для приправ і гірчиці, зроблені з позолоченого срібла і відлиті у формі раковини наутилуса, підтримуваної тритоном на овалі з хвилями, що, відповідно до палацових записів, коштувало Георгу VI 902 фунти стерлінгів 12 шилінгів.

Солонки мали форму чаш з єгипетськими масками (модна особливість того часу) і трьома левовими лапами.

На столи також виставили гігантський позолочений канделябр, відомий як "Канделябр Яблука Гесперид".

Виконаний у вигляді яблуні, оточеної змією, яка їсть із чаші, що її тримають три доньки Ереба і Ночі, він прикрашений трьома сидячими фігурами, що грають на музичних інструментах.

Свіжі квіти, розставлені на столах, виростили у Віндзорському домашньому парку і в Саду орхідей у теплицях Віндзора.

Королева Камілла дбайливо попросила передати всі квіти, які використовуються в палаці для розваг, в одну з її благодійних організацій, Floral Angels, яка розбиває їх на букети й доправляє в хоспіси, будинки для людей похилого віку та притулки в Лондоні.

Король Чарльз із президентом Південної Кореї Фото: Getty Images

Серед інших привабливих предметів, які очікують на те, щоб їх пізніше поставили на стіл, був бірюзовий сервіз для пудингу "Мінтон", зроблений 1877 року для королеви Вікторії і розписаний вручну квітами.

Також використовували десертний сервіз "Рокінгем", який замовив Вільгельм IV 1830 року і який вважали найекстравагантнішим порцеляновим сервізом, що коли-небудь виробляли на англійській фабриці, а також "Турне", куплений королем Георгом IV.

На верхньому столі, де сиділи король, королева, принц і принцеса Уельські, президент і перша леді, а також інші високопоставлені сановники, стояли миски, наповнені стиглим інжиром, і маленькі скляні флакони з органічною оливковою олією.

Кейт Міддлтон і принц Вільям на прийомі Фото: Getty Images

А за сидіннями короля і королеви непомітно розташовувався елегантний обігрівач у дерев'яному корпусі.

План розсадження на державному банкеті завжди заворожує, і захід у вівторок не став винятком: політики і придворні сиділи поруч із зірками K-pop, письменниками і вченими, а нова леді Кемерон поруч із лордом Чемберленом.

На початку банкету, за традицією, король як господар виголосив першу промову і тост, його промова рясніла відсиланнями до корейської культури.

Гурт Blackpink на прийомі в Букінгемському палаці Фото: Getty Images

Вечір закінчився, як зазвичай, напрочуд рано, з огляду на те, що гості не приступали до їжі до закінчення виступів, до 9-ї години вечора.

Близько 22:00 учасникам було запропоновано вийти з-за столу, щоб поспілкуватися в парадних залах і послухати виступ невеликого ансамблю Філармонійного оркестру, що виконував "Марш" з "Птахів" Перрі, "Пісню утрені" Елгара та "Фантазію на Арірані", засновану на корейській народній пісні.

Нагадаємо, на прийомі Кейт Міддлтон з'явилася в красивій старовинній тіарі, яка належала Єлизаветі Боуз-Лайон і яку не діставали з королівської скриньки близько 100 років.