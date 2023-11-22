Не бачили сто років: Кейт Міддлтон вибрала унікальну тіару для банкету з президентом Південної Кореї

На урочистому прийомі принцеса Уельська з'явилася в діамантовій тіарі Strathmore Rose, яку востаннє діставали зі скриньки ще в 1920-х.

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У Букінгемському палаці відбувся державний прийом на честь президента Південної Кореї Юн Сок Йоля та його дружини Кім Кеон Хі. А це означає, що дами з королівської сім'ї вибрали найрозкішніші вечірні вбрання й дістали зі скриньок діамантові тіари, сережки та кольє. Кейт Міддлтон з'явилася в унікальній тіарі "Стратморська троянда" (Strathmore Rose), яку ніхто не бачив уже сто років. Останньою в ній сяяла королева-мати, Єлизавета Боуз-Лайон. Про це пише Daily Mail.

Кейт Міддлтон з'явилася в білій сукні від Jenny Packham із плічками та золотою вишивкою, а образ доповнила довгими білими рукавичками, клатчем Anya Hindmarch Maud і човниками Gianvito Rossi.

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Кейт Міддлтон обрала для прийому тіару Strathmore Rose королеви-матері Фото: Getty Images

І, крім унікальної тіари, обрала діамантові сережки королеви Єлизавети ll, а також Королівський Вікторіанський орден зі стрічкою та зіркою.

На ордені зображено портрет молодої королеви Єлизавети II у вечірній сукні зі стрічкою та зіркою Ордена Підв'язки.

Уперше за сто років тіара "Стратморська троянда" з'явилася на публіці

Брошки є знаком того, що її власник став членом Ордену Королівської родини, — честі, дарованої монархом жінкам-членам Фірми.

Дружина герцога Единбурзького Софі, одягнена в приголомшливу білу сукню, також надягла такий орден-брошку.

Покійна королева вшанувала загалом 15 жінок цієї честі, яку, як вважають, вперше вручив Георг IV у 1800-х роках, оскільки жінки при королівському дворі зазвичай не мали пам'ятних медалей, які є в чоловіків.

41-річна Кейт приєдналася до свого чоловіка принца Вільяма, а також короля та королеви, вітаючи Юн Сок Йоля та його дружину Кім Кеон Хі на урочистому прийомі в Букінгемському палаці в Лондоні.

Кейт Міддлтон вибрала унікальну тіару для прийому

На прийомі були присутні 300 гостей, у тому числі вокалістки популярного гурту BLACKPINK.

Столи накрили у великому залі, і з кришталевих келихів зняли вензель королеви Єлизавети й додали королівський вензель Чарльза, як і на більшу частину порцеляни.

Пригощали гостей теплими тарталетками з яйця-пашот і пюре зі шпинату, грудкою віндзорського фазана з крокетами із селери та соусом кальвадос і салатом. А на десерт подавали морозиво з манго.

До вечері подавали вина з королівського льоху, зокрема вино "Фонсека" 1985 року.

Виступаючи перед гостями, король Чарльз привітав їх корейською. А відзначаючи 140-річчя дипломатичних відносин Кореї з Великою Британією, король описав їх як "партнерство, в якому тісні особисті зв'язки, що зміцнювалися впродовж багатьох десятиліть, сьогодні переросли в справжнє почуття прихильності".

Нагадаємо, зустрічаючи президента Південної Кореї, Кейт Міддлтон раніше вибрала приголомшливий яскраво-червоний ансамбль, що складався з пальта-кейпа та крислатого капелюха з бантом.