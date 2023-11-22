Не видели сто лет: Кейт Миддлтон выбрала уникальную тиару для банкета с президентом Южной Кореи

На торжественном приеме принцесса Уэльская появилась в бриллиантовой тиаре Strathmore Rose, которую последний раз доставали из шкатулки еще в 1920-х.

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В Букингемском дворце прошел государственный прием в честь президента Южной Кореи Юн Сок Еля и его супруги Ким Кон Хи. А это значит, что дамы из королевской семьи выбрали самые роскошные вечерние наряды и достали из шкатулок бриллиантовые тиары, серьги и колье. Кейт Миддлтон появилась в уникальной тиаре Стратморские розы (Strathmore Rose), которую никто не видел уже сто лет. Последней в ней щеголяла королева-мать, Елизавета Боуз-Лайон. Об этом пишет Daily Mail.

Кейт Миддлтон появилась в белом платье от Jenny Packham с плечиками и золотой вышивкой, а образ дополнила длинными белыми перчатками, клатчем Anya Hindmarch Maud и лодочками Gianvito Rossi.

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Кейт Миддлтон выбрала для приема тиару Strathmore Rose королевы-матери Фото: Getty Images

И кроме уникальной тиары, выбрала бриллиантовые серьги королевы Елизаветы ll, а также Королевский Викторианский орден с лентой и звездой.

На ордене изображен портрет молодой королевы Елизаветы II в вечернем платье с лентой и звездой Ордена Подвязки.

Впервые за сто лет тиару Стратморские розы появилась на публике

Броши являются знаком того, что ее владелец стал членом Ордена Королевской семьи — чести, дарованной монархом женщинам-членам Фирмы.

Жена герцога Эдинбургского Софи, одетая в потрясающее белое платье, также носила такой орден-брошь.

Покойная королева удостоила в общей сложности 15 женщин этой чести, которая, как полагают, была впервые вручена Георгом IV в 1800-х годах, поскольку женщины при королевском дворе обычно не имели памятных медалей, которые есть у мужчин.

41-летняя Кейт присоединилась к своему мужу принцу Уильяму, а также королю и королеве, приветствуя Юн Сок Еля и его жену Ким Кон Хи на блестящем торжестве в Букингемском дворце в Лондоне.

Кейт Миддлтон выбрала уникальную тиару для приема

На приеме присутствовали 300 гостей. В том числе вокалистки популярной группы BLACKPINK.

Столы накрыли в большом зале, и с хрустальных бокалов был снят вензель королевы Елизаветы и добавлен королевский вензель Чарльза, как и на большую часть фарфора.

Угощали гостей теплыми тарталетками из яйца-пашот и пюре из шпината, грудкой виндзорского фазана с крокетами из сельдерея и соусом кальвадос и салатом. А на десерт подавали мороженое из манго.

К ужину подавали вина из королевского погреба, в том числе вино "Фонсека" 1985 года.

Выступая перед гостями, король Чарльз поприветствовал их по-корейски. А отмечая 140-летие дипломатических отношений Кореи с Великобританией, король описал их как "партнерство, в котором тесные личные связи, укреплявшиеся на протяжении многих десятилетий, сегодня переросли в настоящее чувство привязанности".

Напомним, встречая президента Южной Кореи, Кейт Миддлтон ранее выбрала потрясающий ярко-красный ансамбль, состоящий из пальто-кейпа и широкополой шляпы с бантом.