Экстравагантно и ярко: Кейт Миддлтон в красном наряде встретилась с президентом Южной Кореи

Для встречи Юн Сок Еля и его супруги, принцесса Уэльская выбрала потрясающий наряд.

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Президент и первая леди Южной Кореи прибыли в Букингемский дворец вместе с королем Чарльзом, королевой Камиллой, принцем Уильямом и Кейт после поездки в процессии государственных карет. Этот визит планировался еще в сентябре. И для встречи гостей Кейт Миддлтон выбрала экстравагантный наряд ярко-красного цвета: короткое платье, широкополую шляпу, пальто с бантом и туфли в тон. Принцесса Уэльская выглядела ослепительно. Об этом пишет Daily Mail.

Король Чарльз и Камилла принимают Юн Сок Еля и его жену Ким Кон Хи.

Визит президента Южной Кореи в Великобританию Фото: Getty Images

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Король и королева сегодня официально приветствовали президента Южной Кореи в Великобритании, прежде чем устроить блестящий государственный банкет в его честь в Букингемском дворце.

Чарльз и Камилла принимают Юн Сок Еля и его жену Ким Кон Хи в рамках первого государственного визита после коронации короля и второго за период его правления.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон, которая выглядела потрясающе в красном наряде, сыграли ключевую роль, поприветствовав сегодня утром президента и первую леди.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty Images

Принц и принцесса Уэльские отправились с президентом Южной Кореи и его супругой на церемониальный прием парада конной гвардии, где их ждали король и королева.

На Камилле было синее платье и пальто от Анны Валентайн, шляпа с перьями от Филипа Трейси и брошь с сапфирами и бриллиантами, принадлежавшая королеве Марии Текской.

Кейт была одета в эффектное красное пальто за 3000 фунтов стерлингов от Кэтрин Уокер и соответствующую шляпу от Джейн Тейлор. Она также носила овальные серьги с сапфирами и бриллиантами принцессы Дианы и дополнила образ парой красных туфель Gianvito Rossi.

Образ Кейт Миддлтон

Почетный караул, сформированный из роты шотландской гвардии, отдал королевский салют среди традиционной пышности и зрелищности, а король и господин Юн осмотрели войска.

Члены шотландской гвардии недавно были направлены в Южную Корею, где они обучали войска.

После гости и принимающая сторона отправились в Букингемский дворец на каретах, в сопровождении почетного караула.

Недели подготовки ушли на официальную церемониальную встречу на параде конной гвардии, на которую собралось более 1000 солдат и 230 лошадей. Всего было задействовано семь военных оркестров и девять воинских частей.

Визит президента Южной Кореи в Великобританию

Вечером 170 гостей соберутся на банкет и ожидается, что дамы из королевской семьи будут в тиарах и вечерних платьях.

Ожидается, что к королю и королеве присоединятся Уильям, Кейт и другие члены королевской семьи, а Чарльз и господин Юн выступят с речами.

Между тем, в рамках визита президента, Великобритания и Южная Корея должны начать переговоры по новому торговому соглашению и подписать дипломатическое соглашение.

Визит в Великобританию приурочен к 140-летию дипломатических отношений между Великобританией и Кореей, а также к 70-летию перемирия в Корейской войне.

Напомним, 62-летний Юн — известный поклонник караоке. В апреле он исполнил куплет одной из своих любимых песен "American Pie" на ужине в Белом доме по просьбе президента Джо Байдена во время государственного визита в США. Ему аплодировали стоя.