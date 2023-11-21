Екстравагантно і яскраво: Кейт Міддлтон у червоному вбранні зустрілася з президентом Південної Кореї

Для зустрічі Юн Сок Йоля і його дружини, принцеса Уельська вибрала приголомшливе вбрання.

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Президент і перша леді Південної Кореї прибули до Букінгемського палацу разом із королем Чарльзом, королевою Каміллою, принцом Вільямом і Кейт після поїздки в процесії державних карет. Цей візит планувався ще у вересні. І для зустрічі гостей Кейт Міддлтон обрала екстравагантне вбрання яскраво-червоного кольору: коротку сукню, крислатий капелюх, пальто з бантом і туфлі в тон. Принцеса Уельська мала сліпучий вигляд. Про це пише Daily Mail.

Король Чарльз і Камілла приймають Юн Сок Йоля і його дружину Кім Кон Хі.

Візит президента Південної Кореї до Великої Британії Фото: Getty Images

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Король і королева сьогодні офіційно привітали президента Південної Кореї у Великій Британії, перш ніж влаштувати блискучий державний банкет на його честь у Букінгемському палаці.

Чарльз і Камілла приймають Юн Сок Єля і його дружину Кім Кон Хі в рамках першого державного візиту після коронації короля і другого за період його правління.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон, яка мала приголомшливий вигляд у червоному вбранні, зіграли ключову роль, привітавши сьогодні вранці президента і першу леді.

Кейт Міддлтон і принц Вільям Фото: Getty Images

Принц і принцеса Уельські вирушили з президентом Південної Кореї та його дружиною на церемоніальний прийом параду кінної гвардії, де на них чекали король і королева.

На Каміллі була синя сукня і пальто від Анни Валентайн, капелюх з пір'ям від Філіпа Трейсі і брошка з сапфірами і діамантами, що належала королеві Марії Текській.

Кейт була одягнена в ефектне червоне пальто за 3000 фунтів стерлінгів від Кетрін Вокер і відповідний капелюх від Джейн Тейлор. Вона також носила овальні сережки з сапфірами і діамантами принцеси Діани і доповнила образ парою червоних туфель Gianvito Rossi.

Образ Кейт Міддлтон

Почесна варта, сформована з роти шотландської гвардії, віддала королівський салют посеред традиційної пишності та видовищності, а король і пан Юн оглянули війська.

Члени шотландської гвардії нещодавно були направлені в Південну Корею, де вони навчали війська.

Після гості та приймаюча сторона вирушили до Букінгемського палацу на каретах, у супроводі почесної варти.

Тижні підготовки пішли на офіційну церемоніальну зустріч на параді кінної гвардії, на яку зібралося понад 1000 солдатів і 230 коней. Загалом було задіяно сім військових оркестрів і дев'ять військових частин.

Візит президента Південної Кореї до Великої Британії

Увечері 170 гостей зберуться на банкет і очікується, що дами з королівської сім'ї будуть у тіарах і вечірніх сукнях.

Очікується, що до короля і королеви приєднаються Вільям, Кейт та інші члени королівської сім'ї, а Чарльз і пан Юн виступлять з промовами.

Тим часом, у рамках візиту президента, Велика Британія і Південна Корея мають розпочати переговори щодо нової торговельної угоди і підписати дипломатичну угоду.

Візит до Великої Британії приурочений до 140-річчя дипломатичних відносин між Великою Британією і Кореєю, а також до 70-річчя перемир'я в Корейській війні.

Нагадаємо, 62-річний Юн — відомий шанувальник караоке. У квітні він виконав куплет однієї зі своїх улюблених пісень "American Pie" на вечері в Білому домі на прохання президента Джо Байдена під час державного візиту до США. Йому аплодували стоячи.