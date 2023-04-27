Президентська імпровізація: Юн Сок Йоль у Білому домі заспівав Джо Байдену пісню (відео)

Короткий виступ південнокорейського лідера а капела викликав бурхливе захоплення гостей державної вечері, а Джо Байден презентував колезі гітару, підписану автором пісні "American Pie" Доном Макліном.

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У Білому домі відбулася зустріч президента Південної Кореї Юн Сок Йоль і американського лідера Джо Байдена. Наприкінці зустрічі південнокорейський лідер на прохання американського президента заспівав пісню "American Pie". Відео імпровізованого виступу виклав The Telegraph.

Вечеря відбулася під час візиту президента Південної Кореї Юн Сок Йоль до Вашингтона.

"Ми знаємо, що це одна з ваших улюблених пісень, American Pie", — заявив Байден.

На це Юн Сок Йоль сказав, що любить цю пісню ще зі школи.

Короткий виступ південнокорейського лідера а капела викликав бурхливе захоплення гостей державної вечері. Після цього Джо Байден презентував колезі гітару з автографом автора пісні Доном Макліном.

На державній вечері в Білому домі були присутніми дві сотні гостей.

Візит президента Південної Кореї відбувся на тлі побоювань щодо ядерного нарощування Північної Кореї.

Сеул підтвердив своє зобов'язання не створювати ядерну зброю та не купувати її.

Вперше з 1991 року американські підводні човни з балістичним озброєнням зайдуть у порти Південної Кореї на знак підтримки перед загрозами Пхеньяну. За словами Джо Байдена, ядерну зброю США не будуть розміщувати на території Південної Кореї.

Крім цього на спільній пресконференції лідери Південної Кореї та США заявили про підтримку України. Джо Байден підкреслив, що рішуча підтримка Південної Кореї є важливою, оскільки зухвале порушення РФ міжнародного права має значення для народів у всьому світі, а не тільки в Європі.

Нагадаємо, що США нададуть Південній Кореї центральну роль у стратегічному плануванні використання ядерної зброї в конфлікті з Північною Кореєю. Натомість Сеул не намагатиметься створити власний арсенал ядерної зброї.

Раніше президент південної Кореї повідомляв, що його країна може надати зброю Україні у разі масштабного нападу на цивільних.