Південна Корея може вперше надати Україні військову допомогу, але є умова

За словами південнокорейського президента Юн Сок Йоля, є ситуації, за яких його країні може бути важко наполягати виключно на гуманітарній та фінансовій підтримці Києва.

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Південна Корея може змінити свою позицію щодо постачання зброї Україні в тому випадку, якщо в країні відбудеться великомасштабний напад на цивільне населення. Про це сказав президент Південної Кореї Юн Сок Йоль в інтерв'ю Reuters, опублікованому 19 квітня.

"Якщо виникне ситуація, з якою міжнародна спільнота не може змиритися, наприклад, великомасштабний напад на мирних жителів, різанина або серйозне порушення законів війни, нам може бути важко наполягати лише на гуманітарній чи фінансовій підтримці", — заявив південнокорейський лідер.

Автори публікації зазначили, що у Південній Кореї вперше з початку повномасштабної війни в Україні заговорили про можливу передачу зброї для ЗСУ. Раніше Сеул надавав Києву виключно гуманітарну та економічну підтримку.

У джерелі йдеться про те, що Південна Корея є виробником артилерійських боєприпасів. Проте країна утримувалася від забезпечення ЗСУ з огляду на вплив РФ на КНДР.

Як повідомляють журналісти, Юн Сок Йоль також заявив, що його уряд розглядає шляхи повоєнного відновлення України.

"Я вважаю, що не буде обмежень щодо підтримки захисту та відновлення країни, яка зазнала незаконного вторгнення як відповідно до міжнародного, так і внутрішньодержавного права. Однак, враховуючи наші відносини зі сторонами, що беруть участь у війні, та події на полі бою, ми вдамося до найбільш слушних заходів", — підсумував політик.

Нагадаємо, що 12 квітня стало відомо про укладання угоди про надання 500 тисяч південнокорейських артилерійських снарядів 155-мм калібру в оренду США. Це приблизно половина обсягу, який США передали Україні за минулий рік.

Раніше, 8 березня, з'явилася інформація про те, що уряд Південної Кореї схвалив експортні ліцензії для Польщі на постачання в Україну САУ Krab, які складаються з деталей південнокорейського виробництва.