Південна Корея дозволила Польщі постачати в Україну гаубиці Krab, — Reuters

Сеул схвалив експортні ліцензії для Варшави ще минулого року. Йдеться про САУ, у виробництві якої використовуються шасі K9 Thunder південнокорейського виробництва.

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Керівництво Південної Кореї надало дозвіл на експортні ліцензії для Польщі на постачання в Україну САУ Krab, зроблених із південнокорейських деталей. Відповідне рішення було ухвалене минулого року. Про це в середу, 8 березня, пише агентство Reuters із посиланням на представника Адміністрації оборонних закупівель (DAPA) Кім Хенг Чол.

"Ці коментарі є першим підтвердженням того, що Південна Корея офіційно погодилася хоча б побічно надати Україні компоненти зброї для війни проти Росії", — зазначає агентство.

Як розповів Кім, у DAPA вивчили всі можливі проблеми, які можуть бути пов'язані з таким рішенням, однак у результаті схвалили ліцензії на експорт для Польщі.

До цього офіційні особи в Південній Кореї ніяк не коментували питання постачання САУ Krab українській стороні.

Водночас представник DAPA розповів, що позиція уряду країни полягає в тому, щоб не передавати системи озброєння Україні.

Справді, після того, як у травні минулого року Польща почала постачати ЗСУ гаубиці, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що його держава не надавала жодної зброї українській стороні.

Це було пов'зано з тим, що президент РФ Володимир Путін почав загрожувати Сеулу через передачу САУ з комплектуючими південнокорейського виробництва.

Krab — це самохідна гаубиця, що виготовляється польською компанією Huta Stalowa Wola. Вона збирається з шасі південнокорейського виробництва K9 Thunder, британської башти BAE Systems, 155-мм гармати французької Nexter Systems і системи управління вогнем польського виробництва.

Прийнято на озброєння Сухопутними військами Польщі у 2010 році.

Нагадаємо, у травні 2022 року Варшава передала Україні 18 "Крабів". Пізніше в ЗСУ показали, як використовують польські гаубиці на фронті.

У липні Україна одержала другу партію САУ Krab із Польщі.