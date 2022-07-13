Україна отримала другу партію польських САУ Krab, — Зеленський (відео)

Глава держави зазначив, що міністр оборони Польщі Маріуш Блащак приїхав у Київ із "Крабами", які потужно нагодують ворога вогнем.

Президент України Володимир Зеленський у традиційному відеозверненні заявив, що Польща передала Україні нову партію САУ AHS Krab.

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За словами Зеленського, він провів переговори з міністром оборони та віцепрем'єр-міністром Польщі Маріушем Блащаком. Зустріч відбулася в Києві.

"А він привіз нам "Краби" — ті, які потужно нагодують нашого ворога вогнем", — заявив Зеленський.

Він також додав, що головною темою переговорів була подальша співпраця в оборонній сфері. Президент зазначив, що переговори йшли в атмосфері впевненості щодо українського європейського майбутнього.

Зазначимо, що до першої партії САУ Krab увійшло 18 машин, серед яких були й командирські одиниці. На фронті вони воюють як мінімум із 9 червня, про що заявляв міністр оборони України Олексій Резніков.

Krab — самохідна 155 мм гаубиця виробництва польської компанії Huta Stalowa Wola. Вона виготовляється з двох різних платформ — башта від британської САУ AS90, а шасі від південнокорейської платформи K9 Thunder. Максимальна дальність стрільби становить 40 кілометрів.

Нагадаємо, 1 липня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав відео роботи польських САУ Krab на фронті. Один із артилеристів заявив, що вони вже відпрацювали по 14 цілях.

7 червня стало відомо, що Україна підписала з Польщею контракт на виробництво понад 50 САУ "Краб".