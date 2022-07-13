Украина получила вторую партию польских САУ Krab, — Зеленский (видео)

Глава государства отметил, что министр обороны Польши Мариуш Блащак приехал в Киев с "Крабами", которые мощно накормят врага огнем.

Президент Украины Владимир Зеленский в традиционном видеообращении заявил, что Польша передала Укарине новую партию САУ AHS Krab.

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По словам Зеленского, он провел переговоры с министром обороны и вице-премьер-министром Польши Мариушем Блащаком. Встреча проходила в Киеве.

"А он привез нам "Крабы" — те, которые мощно накормят нашего врага огнем", — заявил Зеленский.

Он также добавил, что главной темой переговоров было дальнейшее сотрудничество в оборонной сфере. Президент при этом отметил, что переговоры шли в атмосфере уверенности по украинскому европейскому будущему.

Отметим, что в первую партию САУ Krab вошло 18 машин, среди которых были и командирские единицы. На фронте они воюют как минимум с 9 июня, о чем заявлял министр обороны Украины Алексей Резников.

Krab — самоходная 155 мм гаубица, производства польской компании Huta Stalowa Wola. Она изготавливается из двух различных платформ — башня от британской САУ AS90, а шасси от южнокорейской платформы K9 Thunder. Максимальная дальность стрельбы составляет 40 километров.

Напомним, 1 июля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал видео работы польских САУ Krab на фронте. Один из артиллеристов заявил, что они уже отработали по 14 целям.

7 июня стало известно, что Украина подписала с Польшей контракт на производство более 50 САУ "Краб".