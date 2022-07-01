Главнокомандующий ВСУ опубликовал видео работы польских САУ Krab на фронте

По словам артиллериста Артема, они уже отработали по 14 российским целям. А как отметил Залужный, защищать мир в Украине помогает западное оружие.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный опубликовал видео работы польских САУ Krab. Об этом сообщается на официальной странице в Фейсбуке.

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Как утверждает Залужный, Украина ни на кого не нападала, страна защищает свое. Украинская армия — первая армия мира.

"Защищать мир в Украине и всей Европе нам помогает вооружение, боеприпасы и техника, предоставленные странами-партнерами", — заявил главнокомандующий.

На видео показана работа польской САУ Krab, которые были переданы Украине в количестве 18 единиц. По словам артиллериста Артема, его САУ отработало уже по 14 целям врага. Он также говорит, что после ввода координат цели, он ждет, пока самоходная артустановка наводится на цель. В видео показано, как выглядит выстрел из САУ изнутри.

"Вот такой у нас крабик. Поляки приедут мы им подарим такого крабика", — показывает другой боец маленькую фигурку в виде краба.

В конце видео Вооруженные силы выражают благодарность польскому народу за помощь в обороне.

Напомним, 29 июня Объединенные силы показали польские САУ на фронте. 7 июня стало известно, что Украина подписала с Польшей контракт на производство более 50 САУ "Краб".

О передаче САУ Krab в Украину стало известно в конце мая. Заявлялось, что ВСУ получили 18 единиц.