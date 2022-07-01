Головнокомандувач ЗСУ опублікував відео роботи польських САУ Krab на фронті

За словами артилериста Артема, вони вже відпрацювали по 14 російських цілях. А як зазначив Залужний, захищати мир в Україні допомагає західна зброя.

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний опублікував відео роботи польських САУ Krab. Про це повідомляють на офіційній сторінці у Фейсбуці.

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Як стверджує Залужний, Україна ні на кого не нападала, країна боронить своє. Українська армія — перша армія світу.

"Захищати мир в Україні та всій Європі нам допомагає озброєння, боєприпаси та техніка, надані країнами-партнерами", — заявив головнокомандувач.

На відео показано роботу польської САУ Krab, яку передали Україні в кількості 18 одиниць. За словами артилериста Артема, його САУ відпрацювало вже по 14 цілях ворога. Він також каже, що після введення координат цілі він чекає, поки самохідна артустановка наводиться на ціль. У відео показано, як виглядає постріл із САУ зсередини.

"От такий у нас крабик. Поляки приїдуть, ми їм подаруємо такого крабика", — показує інший боєць маленьку фігурку у вигляді краба.

Наприкінці відео Збройні сили висловлюють подяку польському народові за допомогу в обороні.

Нагадаємо, 29 червня Об'єднані сили показали польські САУ на фронті. 7 червня стало відомо, що Україна підписала з Польщею контракт на виробництво понад 50 САУ "Краб".

Про передачу САУ Krab в Україну стало відомо наприкінці травня. Заявлялося, що ЗСУ отримали 18 одиниць.