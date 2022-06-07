Майже $700 млн: Польща підписує найбільший контракт на постачання зброї Україні

За контрактом, ЗСУ отримають понад 50 гаубиць Krab. За наявності відповідних снарядів дальність стрільби цих самохідних установок може досягати близько 40 км.

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У вівторок, 7 травня, глава польського уряду Матеуш Маровецький заявив на пресконференції про те, що в Києві підписано найбільший за кілька останніх десятиліть контракт на постачання зброї за кордон. Його вартість оцінена в 3 млрд злотих, що приблизно відповідає 698,28 млн доларів. Про це повідомляє пресслужба Канцелярії прем'єр-міністра у Twitter.

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"Ми раді, що сьогодні ми маємо можливість продавати нашу зброю за кордон, — заявив польський політик. — Зараз ми підписуємо один із найбільших, якщо не найбільший, контракт на експорт озброєнь за останні 30 років".

Портал Forsal.pl. наводить цитату Моравецького, за словами якого, польській зброї приділятиметься важлива роль на сході України, а кошти на закупівлю часткової підуть з ЄС, а частина з бюджету України.

За контрактом Україна отримає понад 50 гаубиць Krab. За наявності відповідних снарядів дальність стрільби може досягати близько 40 км.

Повідомляють, що перший дивізіон у складі 18 одиниць із машинами супроводу вирушив до України минулого тижня. Техніка передана ЗСУ зі складів Війська Польського, можливо, згодом ЄС частково рефінансує ці витрати.

Напередодні представники урядів Польщі та України у Києві погодили контракт на постачання ще трьох дивізіонів — це приблизно ще 56 одиниць техніки.

Все це озброєння має прибути в Україну протягом кількох місяців, боєприпаси поставить США.

Польська самохідна гаубиця Krab

[ + – ] Польські гаубиці "Краб"

Гаубиці Krab калібру 155 мм випускає польська збройова компанія Huta Stalowa Wola, яку вважають однією з перлин місцевого ВПК. Шасі гаубиць виготовляються за корейською ліцензією, а у двигунах присутні німецькі деталі для комплектування.

Раніше Фокус повідомляв, що Іспанія готова передати ЗСУ танки Leopard 2. Арсенал української армії може поповнитись 40 танками, які, до речі, потрібно буде додатково модернізувати та відремонтувати. Також іспанські інструктори навчать бійців ЗСУ.