Почти $700 млн: Польша подписывает крупнейший контракт на поставку оружия Украине

По контракту, ВСУ получат более 50 гаубиц Krab. При наличии соответствующих снарядов дальность стрельбы этих самоходных установок может достигать порядка 40 км.

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Во вторник, 7 мая, глава польского правительства Матеуш Маровецкий заявил на пресс-конференции о том, что в Киеве был подписан крупнейший за несколько последних десятилетий контракт на поставки оружия за рубеж. Его стоимость оценивается в 3 млрд злотых, что примерно соответствует 698 280 000 долларов. Об этом сообщает пресс-служба Канцелярии премьер-министра в Twitter.

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"Мы рады, что сегодня у нас есть возможность продавать наше оружие за границу, — заявил польсккий политик. — Сейчас мы подписываем один из крупнейших, если не самый крупный контракт на экспорт вооружений за последние 30 лет".

Портал Forsal.pl. приводит цитату Моравецкого, по словам которого, польскому оружию будет отводиться отводиться важная роль на востоке Украины, а средства на закупку частичной пойдут из ЕС, а частью из бюджета Украины.

По контракту, Украина получит более 50 гаубиц Krab. При наличии соответствующих снарядов дальность стрельбы может достигать порядка 40 км.

Сообщается, что первый дивизион в составе 18 единиц с машинами сопровождения отправился в Украину на прошлой неделе. Техника была передана ВСУ со складов Войска Польского, возможно, впоследствии ЕС частично рефинансирует эти расходы.

Накануне представители правительств Польши и Украины в Киеве согласовали контракт на поставку еще трех дивизионов — это, примерно, еще 56 единиц техники.

Все это вооружение должно прибыть в Украину в течение нескольких месяцев, а боеприпасы поставит США.

Польская самоходная гаубица Krab

[ + – ] Польские гаубицы "Краб".

Гаубицы Krab калибра 155 мм выпускает польская оружейная компания Huta Stalowa Wola, которую считают одной из жемчужин местного ВПК. Шасси гаубиц производятся по корейской лицензии, а в двигателях присутствуют немецкие комплектующие.

Ранее Фокус сообщал, что Испания готова передать ВСУ танки Leopard 2. Арсенал украинской армии может пополниться 40 танками, которые, к слову, нужно будет дополнительно модернизировать и отремонтировать. Также испанские инструкторы обучат бойцов ВСУ.