Польща передала Україні 18 сучасних самохідних гаубиць Krab, — ЗМІ

За інформацією журналістів, йдеться про оснащення трьох українських артилерійських дивізіонів. Krab має 155 мм гармату, а максимальна дальність гаубиці становить приблизно 40 км із 6 пострілами за хвилину.

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Польща передала Україні 18 сучасних самохідних гаубиць Krab, які вже отримали збройні сили України. Також Польща підготувала сотню українських артилеристів в управлінні таким озброєнням. Про це повідомляє видання "Польське радіо" з посиланням на джерело в урядових колах.

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За інформацією журналістів, йдеться про оснащення трьох українських артилерійських дивізіонів.

У виданні зазначають, що передавання нової військової техніки від Варшави можливе завдяки закону, що діє із середини березня, який запровадив спрощене надання зброї Україні. Польща є другим за величиною донором техніки для України після США.

Серед озброєння, що надійшло в Україну із сусідньої країни, — це майже 250 танків Т-72, ​​самохідних гаубиць 2С1 Goździk, реактивних систем залпового вогню "Град". Польща також надала ракети класу "повітря-повітря" для літаків МІГ-29 та Су-27.

Окрім важкої техніки, Україна отримала дрони для розвідки від виробництва польської компанії WB Electonics, а з арсеналу Польщі українські військові отримали переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun і безліч боєприпасів.

Що відомо про самохідні гаубиці Krab

Krab — самохідна 155 мм гаубиця, виробництва польської компанії Huta Stalowa Wola. Гусеничне шасі знаходиться на корейській ліцензії, а зброя є модифікацією англійського озброєння. Максимальна дальність стрільби з основними боєприпасами становить 40 км. Krab може вистрілювати 6 разів на хвилину.

Нагадаємо, 29 травня німецькі ЗМІ зазначили, що Німеччина за 2 місяці майже не надала Україні озброєння. За даними журналістів, Берлін за 9 тижнів не задовольнив запити Києва у легкому озброєнні та не відправив анонсовані танки Gepard.

27 травня CNN повідомив, що наступного тижня влада США оголосить про надання Україні установок далекобійної артилерії MLRS і, можливо, HIMARS. Журналісти зазначили, що за рахунок цих постачань може статися перелом у війні з Росією.