Польша передала Украине 18 современных самоходных гаубиц Krab, — СМИ

По информации журналистов, речь идет об оснащении трех украинских артиллерийских дивизионов. Krab имеет 155 мм орудие, а максимальная дальность гаубицы составляет около 40 км с 6 выстрелами за минуту.

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Польша передала Украине 18 современных самоходных гаубиц Krab, их уже получили вооруженные силы Украины. Также Польша подготовила сотню украинских артиллеристов в управлении таким вооружением. Об этом сообщает издание "Польское радио" со ссылкой на источник в правительственных кругах.

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По информации журналистов, речь идет об оснащении трех украинских артиллерийских дивизионов.

В издании отмечают, что передача новой военной техники от Варшавы возможна благодаря действующему с середины марта закону, который ввел упрощенное предоставление оружия Украине. Польша является вторым по величине донором техники для Украины после США.

Среди вооружения, которое поступило в Украину из соседней страны — это около 250 танков Т-72, ​​самоходных гаубиц 2С1 Goździk, реактивных систем залпового огня "Град". Польша также предоставила ракеты класса "воздух-воздух" для самолетов МИГ-29 и Су-27.

Кроме тяжелой техники Украина получила дроны для разведки от производства польской компании WB Electonics, а с арсенала Польши украинские военные получили переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и множество боеприпасов.

Что известно о самоходных гаубицах Krab

Krab — самоходная 155 мм гаубица, производства польской компании Huta Stalowa Wola. Гусеничное шасси находится на корейской лицензии, а орудие является модификацией британского вооружения. Максимальная дальность стрельбы с основными боеприпасами составляет 40 км. Krab может выстреливать 6 раз за минуту.

Напомним, 29 мая немецкие СМИ отметили, что Германия за 2 месяца почти не предоставила Украине вооружение. По данным журналистов, Берлин за 9 недель не удовлетворил запросы Киева в легком вооружении и не отправил анонсированные танки Gepard.

27 мая CNN сообщил, что на следующей недели власти США объявят о предоставлении Украине установок дальнобойной артиллерии MLRS и, возможно, HIMARS. Журналисты отметили, что за счет этих поставок может произойти переломов в войне с Россией.