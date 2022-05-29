Германия за два месяца почти не предоставила Украине вооружения, — Welt

По данным журналистов, Берлин за 9 недель не удовлетворил запросы Киева в легком вооружении и не отправил анонсированные танки Gepard.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

За 9 недель Германия, игнорируя свои предыдущие обещания, свела к минимуму военную помощь Украине и практически не предоставила Киеву никакого оружия. Об этом пишет немецкое издание Welt.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Политика" в Facebook Подписаться

Журналисты пришли к выводу, что правительство ФРГ во главе с канцлером Олафом Шольцом решило свести к минимуму военную поддержку Украине, которая продолжает сдерживать ВС РФ.

До сих пор официальный Берлин не удовлетворил запросы Киева в поставках легкого вооружения. Кроме того, анонсированные танки Gepard также не были отправлены в Украину в качестве военной помощи.

В период с 30 марта по 26 мая в Украину поступило всего две партии оружия от федерального правительства. Обе содержали только небольшое оборудование. Согласно списку, в середине мая Германия отправила 3000 противотанковых мин и еще 1600 специализированных противотанковых мин направленного действия", — говорится в материале Welt.

Журналисты обратились к запросу в Министерстве обороны ФРГ с просьбой прокомментировать объемы поставок Украине и сокращения масштабной военной помощи. Однако, в ведомстве сослались на государственную тайну и отказались раскрывать сведения о количестве вооружения и оборудования, которое было отправлено в Киев с начала полномасштабной войны.

Последние поставки зенитных и противотанковых средств состоялись 25 марта, более двух месяцев назад — 2000 ракет Panzerfaust 3 и 1500 зенитных ракет "Стрела". Украина в нескольких письмах подтвердила, что нуждается также в противокорабельных ракетах класса "Гарпун", но Берлин так и не удовлетворил просьбу украинских властей.

Напомним, 22 мая Германия официально подтвердила готовность поставлять Украине летальное оружие и средства перехвата. По словам канцлера Олафа Шольца, руководство ФРГ утвердило решение об отправке военной помощи Киеву, которую, в том числе, можно будет "использовать в артиллерийском бою".

На следующий день, 23 мая, немецкое издание Bild назвало политику Олафа Шольца лицемерной игрой и сообщило, что правительство ФРГ блокирует отправку Украине боевых машин пехоты Marder.