Лицемерная игра Шольца: Германия блокирует поставку ВСУ 100 боевых машин Marder, – СМИ
Если бы сделку оборонного концерна Rheinmetall одобрили в марте, первые машины украинские военные получили бы к лету. Но правительственные чиновники говорят, что в Бундесвере нет БМП, которые помогли бы Украине.
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Правительство Германии во главе с канцлером Олафом Шольцем блокирует поставки Украине боевых машин пехоты (БМП) Marder. Об этом пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на служебное письмо Минобороны страны.
Федеральный совет безопасности Германии более месяца блокирует заявку концерна Rheinmetall на поставку Украине 100 БМП Marder. Боевые машины можно привести в боевую готовность за 6 недель.
Если бы немецкие власти одобрили сделку Rheinmetall с Украиной, условия которой обсуждали еще в марте этого года, первые БМП отправились бы уже летом, заметило издание.
"Мы могли бы намного эффективнее поддерживать Украину в ее борьбе за жизнь и территорию. Федеральное правительство постоянно тормозит, такая позиция объективно больше не поддается объяснениям", – прокомментировал Bild эксперт по обороне Флориан Хан
Чиновники во главе с представителями Социал-демократической партии не хотят поставлять вооружение и утверждают, что в Бундесвере нет боевых машин пехоты, которые могли бы помочь Украине, сообщили авторы материала.
"Лицемерная игра правительства Шольца о якобы невозможности поставки в Украину БМП Marder выходит на новый виток. Если бы правительство одобрило декларацию о намерениях в марте, первые машины уже были бы в Украине и помогли отбить наступление армии РФ", – отметили журналисты.
Напомним, что в начале мая 2022 года генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер говорил о возможности поставок первой партии БМП Marder в Украину через три недели, но конкретный заказ так и не поступил.
Минобороны Германии собралось модернизировать БМП Marder еще в ноябре прошлого года, из бюджета на 1 машину выделяли 1,3 млн долларов.
Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт в апреле после разговора с ее американским коллегой Ллойдом Остином одобрила поставку 58 БМП PbV-501 из запасов бывшей национальной народной армии ГДР.