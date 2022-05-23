Лицемерная игра Шольца: Германия блокирует поставку ВСУ 100 боевых машин Marder, – СМИ

Если бы сделку оборонного концерна Rheinmetall одобрили в марте, первые машины украинские военные получили бы к лету. Но правительственные чиновники говорят, что в Бундесвере нет БМП, которые помогли бы Украине.

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Правительство Германии во главе с канцлером Олафом Шольцем блокирует поставки Украине боевых машин пехоты (БМП) Marder. Об этом пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на служебное письмо Минобороны страны.

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Федеральный совет безопасности Германии более месяца блокирует заявку концерна Rheinmetall на поставку Украине 100 БМП Marder. Боевые машины можно привести в боевую готовность за 6 недель.

Если бы немецкие власти одобрили сделку Rheinmetall с Украиной, условия которой обсуждали еще в марте этого года, первые БМП отправились бы уже летом, заметило издание.

[ + – ] Германия выделила на модернизацию 1 БМП 1,3 млн долларов

"Мы могли бы намного эффективнее поддерживать Украину в ее борьбе за жизнь и территорию. Федеральное правительство постоянно тормозит, такая позиция объективно больше не поддается объяснениям", – прокомментировал Bild эксперт по обороне Флориан Хан

Чиновники во главе с представителями Социал-демократической партии не хотят поставлять вооружение и утверждают, что в Бундесвере нет боевых машин пехоты, которые могли бы помочь Украине, сообщили авторы материала.

"Лицемерная игра правительства Шольца о якобы невозможности поставки в Украину БМП Marder выходит на новый виток. Если бы правительство одобрило декларацию о намерениях в марте, первые машины уже были бы в Украине и помогли отбить наступление армии РФ", – отметили журналисты.

Напомним, что в начале мая 2022 года генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер говорил о возможности поставок первой партии БМП Marder в Украину через три недели, но конкретный заказ так и не поступил.

Минобороны Германии собралось модернизировать БМП Marder еще в ноябре прошлого года, из бюджета на 1 машину выделяли 1,3 млн долларов.

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт в апреле после разговора с ее американским коллегой Ллойдом Остином одобрила поставку 58 БМП PbV-501 из запасов бывшей национальной народной армии ГДР.