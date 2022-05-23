Лицемірна гра Шольца: Німеччина блокує постачання ЗСУ 100 бойових машин Marder, — ЗМІ

Якби операцію оборонного концерну Rheinmetall схвалили в березні, перші машини українські військові отримали б до літа. Але урядовці кажуть, що у Бундесвері немає БМП, які б допомогли Україні.

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Уряд Німеччини на чолі з канцлером Олафом Шольцем блокує постачання Україні бойових машин піхоти (БМП) Marder. Про це пише німецький таблоїд Bild із посиланням на службовий лист Міноборони країни.

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Федеральна рада безпеки Німеччини більше місяця блокує заявку концерну Rheinmetall на постачання Україні 100 БМП Marder. Бойові машини можна привести до бойової готовності за 6 тижнів.

Якби німецька влада схвалила угоду Rheinmetall з Україною, умови якої обговорювали ще в березні цього року, перші БМП вирушили б уже влітку, зауважило видання.

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"Ми могли б набагато ефективніше підтримувати Україну у її боротьбі за життя та територію. Федеральний уряд постійно гальмує, така позиція об'єктивно більше не піддається поясненням", — прокоментував Bild експерт з оборони Флоріан Хан.

Чиновники на чолі з представниками Соціал-демократичної партії не хочуть постачати озброєння та стверджують, що у Бундесвері немає бойових машин піхоти, які могли б допомогти Україні, повідомили автори матеріалу.

"Лицемірна гра уряду Шольца про нібито неможливість постачання в Україну БМП Marder виходить на новий виток. Якби уряд схвалив декларацію про наміри в березні, перші машини вже були б в Україні та допомогли відбити наступ армії РФ", — зазначили журналісти.

Нагадаємо, що на початку травня 2022 року генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер говорив про можливість постачання першої партії БМП Marder в Україну через три тижні, але конкретного замовлення так і не надійшло.

Міноборони Німеччини зібралося модернізувати БМП Marder ще в листопаді минулого року, з бюджету на 1 машину виділяли 1,3 млн. доларів.

Міністерка оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт у квітні після розмови з її американським колегою Ллойдом Остіном схвалила постачання 58 БМП PbV-501 із запасів колишньої національної народної армії НДР.