Німеччина готова відправити ЗСУ бойові машини Marder за три тижні, — Rheinmetall

Збройова компанія Rheinmetall може надіслати близько 100 відремонтованих БМП. Ця бойова машина здатна витримати стрільбу з автоматичної зброї калібром до 30 мм.

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Збройова компанія Rheinmetall готується надіслати Україні перші бойові машини піхоти (БМП) Marder. Про це сказав генеральний директор компанії Армін Паппергер в інтерв'ю німецькій газеті Süddeutsche Zeitung.

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"Ми могли б, наприклад, послати близько 100 БМП, перша партія буде готова через три тижні. Ми чекаємо на рішення уряду, і зараз є достатньо країн, які хочуть ці машини, не тільки Україна", — прокоментував директор Rheinmetall, за його словами, є запаси вживаних БМП Marder. Близько чотирьох тижнів тому компанія почала їх ремонт, хоча конкретного замовлення досі немає.

"Так що ми робимо це на свій страх і ризик", — зазначив він.

[ + – ] Rheinmetall приступила до ремонту БМП 4 тижні тому

Директор Rheinmetall хоче приєднатися до програми уряду Німеччини з модернізації Бундесверу на 100 млрд євро.

"Бундесвер має занадто мало озброєння. А Rheinmetall може збільшити продаж із 6 до більш ніж 10 млрд євро в найближчі кілька років. Ціна акцій на біржі зросла більш ніж удвічі після початку війни в Україні", — наголосив Паппергер.

Німецька БМП Marder — коротка характеристика

БМП Мarder розробили в 60-х роках минулого століття, її перший серійний зразок з'явився в 1971 році. Після випуску Marder кілька разів модернізували, і наймасовішою сучасною версією стала 1A3.

Основна мета Marder — забезпечити максимальний захист екіпажу із 7 осіб. Лобова частина корпусу німецької БМП Marder 1A3 здатна витримати стрільбу з автоматичної зброї калібром до 30 мм.

[ + – ] Marder оснащений 20-мм автоматичною гарматою Rheinmetall Mk 20 RH-202

Остання версія Marder важить 33,5 тонни, на ній встановлений 600-сильний дизельний двигун Mercedes-Benz, що забезпечує максимальну швидкість до 65 км/год.

Marder оснащений 20-мм автоматичною гарматою Rheinmetall Mk 20 RH-202. Початкова швидкість випуску снаряда — до 1100 м/с, ефективність дальньої стрільби — до 2,5 км.

Нагадаємо, що на початку квітня 2022 року міністерка оборони Крістіна Ламбрехт схвалила постачання Україні 58 БМП PbV-501 із запасів колишньої національної народної армії НДР. Таке рішення чиновниця ухвалила після розмови з головою Пентагону США Ллойдом Остіном.

Rheinmetall також готовий був відправити в Україну до 50 танків Leopard 1 і до 60 БМП Marder. Цю техніку використовували інші армії та пізніше повернули виробнику.

Міністерство оборони Німеччини взялося за модернізацію БМП Marder ще в листопаді 2021 року. З бюджету на одну БМП збиралися витратити 1,3 млн доларів, а всю програму оцінили в 122 млн доларів.