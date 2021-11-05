Ще 10 років експлуатації: Бундесвер модернізує 50-річні БМП Marder (фото)

Поліпшення торкнуться практично всіх частин БМП — двигун, система запуску ПТУРів, приціл і навіть система гвинтелювання.

Керівництво Міноборони Німеччини розпочало програму модернізації БМП Marder, які перебувають в експлуатації вже 50 років. Про це повідомляє The Drive.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Головна мета модернізації — пристосувати БМП до сучасних умов війни, а також продовжити термін служби як мінімум на 10 років. Перший етап програми передбачає переоснащення 70 Marder. На одну машину піде 1,3 млн доларів, а вся програма коштуватиме 122 млн доларів.

Модернізація торкнеться практично всіх складових частин БМП. Marder отримає більш сучасну систему ПТУР під сімейство ракет Spike. Нову систему прицілювання та камеру заднього виду від компанії Hensoldt Spectus. Тепловізор Rheinmetall Electronics Saphir 2.6 MK, який розробили спеціально для даних БМП.

Силова установка також отримає покращення, буде встановлений двигун на 750 к. с. Liebherr замість 600-сильного MTU. Крім цього, встановлять нові гусениці, систему вентилювання та пожежогасіння.

Усі роботи з покращення БМП Marder планують завершити до 2023 року. А вже на наступному етапі модернізація може торкнутися 244 БМП, тепловізори для яких закуплено.

Нагадаємо, Rheinmetall представили найдосконаліший і найбоєздатніший варіант БМП Lynx. Також у Польщі представили модернізовану БМП-1, яка отримала низку покращень для членів екіпажу.