Еще 10 лет в эксплуатации: Бундесвер модернизирует 50-летние БМП Marder (фото)

Улучшения затронут практически все части БМП — двигатель, систему запуска ПТУРов, прицел и даже систему вентилирования.

Руководство Минобороны Германии начало программу модернизации БМП Marder, которые находятся в эксплуатации уже 50 лет. Об этом сообщает The Drive.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Главная цель модернизации — приспособить БМП к современным условиям войны, а также продлить их срок службы как минимум на 10 лет. Первый этап программы предусматривает переоснащение 70 Marder. На одну машину уйдет 1,3 млн долларов, а вся программа обойдется в 122 млн долларов.

Модернизация затронет практически все составные части БМП. Marder получит более современную систему ПТУРов под семейство ракет Spike. Новую систему прицеливания и камеру заднего вида от компании Hensoldt Spectus. Тепловизор Rheinmetall Electronics Saphir 2.6 MK, который разработали специально для данных БМП.

Силовая установка также получит улучшение, будет установлен двигатель на 750 л.с. Liebherr вместо 600-сильного MTU. Кроме этого, установят новые гусеницы, систему вентилирования и пожаротушения.

Все работы по улучшению БМП Marder планируют завершить к 2023 году. А уже на следующем этапе модернизация может затронуть 244 БМП, тепловизоры для которых уже закуплены.

Напомним, Rheinmetall представили самый совершенный и боеспособный вариант БМП Lynx. Также в Польше представили модернизированную БМП-1, получившую ряд улучшений для членов экипажа.