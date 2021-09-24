С улучшениями для экипажа и новым вооружением: Польша представила модернизацию БМП-1 (видео)

Внутри BWP-1 теперь будет кондиционер и система пожаротушения, а также круговая система осмотра.

Польская компания Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne представили модернизированную версию BWP-1 (лицензионная версия советской БМП-1). Об этом сообщает Polska Zbrojarna.

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Конструкторы увеличили корпус машины, переместили баки и убрали основу башни. Благодаря таким улучшениям увеличился объем десантного отделения, а также улучшились условия для работы экипажа.

Также улучшили баллистическую защиту, доведя ее до третьего уровня STANAG 4569 (защита от взрыва 155 мм снаряда на дистанции в 60 метров, — Фокус). Доступно улучшение бронезащиты и до четвертого уровня, что позволит выдерживать обстрел бронебойными пулями из снайперских винтовок и крупнокалиберных пулеметов.

BWP-1 получила новую систему связи, кондиционер, противопожарное оборудование, а также круговую систему осмотра.

В качестве вооружения предлагается 30 или 40-мм пушка Bushmaster Mk 44. Помимо этого ПТУР и спаренный пулемет. Двигателем обновленной BWP-1 стал немецкий мотор на 326 лошадиных сил.

Напомним, в Польше показали новый бронеавтомобиль для спецназа. На выставке вооружения также был показан беспилотный робот Bizon, который может сканировать качество дорожного покрытия.