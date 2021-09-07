Для спецназа и разведки: в Польше показали новый 18-тонный бронеавтомобиль (фото)

Благодаря модульности броневика на него можно устанавливать один из двух двигателей, а также разный уровень бронирования.

Польская компания Huta Stalowa Wola на выставке MSPO-2021 представила новый бронеавтомобиль проекта Pegaz. Об этом сообщает польское милитари-издание Milmag.

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Броневик разработали в рамках программы Минобороны Польши по созданию перспективной бронемашины для польских ССО и артиллерийских частей. Ее планируют использовать в качестве машины управления и разведки.

Отличительной чертой новинки является ее модульность. Она может весить от 13 до 18 тонн, в зависимости от уровня бронирования. Стандартный уровень защиты спасет экипаж от пуль и осколков. Она сертифицирована по уровню баллистической защиты STANAG 4569 Level 2-4 (натовский стандарт защиты, — Фокус), а противоминная защита сертифицирована STANAG 4569 Level 2a/2b-3a/3b (от взрыва мины наездом на нее колесом и до ее подрыва под днищем, — Фокус).

Планируется два варианта двигателя для броневика — Tatra на 300 л.с. или Cummins на 270 лошадиных сил. Максимальная скорость по трассе заявляется на уровне 110 км/ч с запасом хода до 700 км. Без дополнительной подготовки бронеавтомобиль может преодолеть брод глубиной до 1,2 метров, а также преодолеть стену до полуметра высотой.

При этом отмечается, что разработкой данной модели польская компания занимается совместно с чешской Tatra. Поляки будут отвечать за бронекорпус, а чехи за шасси. На выставочном образце в качестве вооружения был установлен пулеметный модуль ZSMU A5, управляемый дистанционно.

Напомним, в ВСУ в мае передали партию польских бронеавтомобилей Oncilla.

Отметим, что ранее в СМИ заявлялось о планах Польши увеличить количество военных в три раза до 300 тысяч бойцов.